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The Hardkiss скасували масштабне шоу в "Олімпійському"

3 січня 2025 14:29
Марія Покровська - Редактор
Концерт The Hardkiss в Олімпійському скасовано — гурт зробив заяву
The Hardkiss. Фото: instagram.com/the_hardkiss
Марія Покровська - Редактор

Гурт The Hardkiss звернувся до шанувальників із сумною новиною. Колектив прийняв рішення скасувати своє шоу у НСК "Олімпійський" в Києві, яке було заплановано ще до повномасштабної війни в Україні.

Про це гурт повідомив у Instagram

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Масштабне шоу до 10-річчя гурту мало відбутися ще у травні 2021 року, однак через обмеження пов'язані із пандемією, концерт довелося перенести. Вдруге зібрати стадіон The Hardkiss планували 18 червня 2022 року, але в Україні розпочалася повномасштабна війна.

Фани все ще сподівалися побачити гурт на сцені в Києві, однак колектив повідомив про остаточне скасування концерту. Причиною такого рішення у The Hardkiss назвали продовження воєнного стану в Україні, а також паузу у гастролях.

"Друзі, концерт The Hardkiss на НСК "Олімпійський" офіційно скасовано. Ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин: продовження воєнного стану, нефункціонування стадіону, втрату актуальності події, а також гастрольну паузу самого гурту", — повідомила команда.

The Hardkiss скасували концерт в "Олімпійському"
The Hardkiss скасували концерт в "Олімпійському". Фото: скриншот

У колективі також перепросили у слухачів, які із нетерпінням чекали на виступ, та натомість пообіцяли потішити фанів новими хітами.

"Ми щиро перепрошуємо всіх слухачів, які чекали на цю зустріч. Для кожного з нас, для всієї команди це рішення було болючим, але необхідним. Ми визнаємо, що цей масштабний проєкт не витримав випробувань пандемією та війною. Дякуємо всім нашим слухачам за любов і підтримку, ми присвячуємо цей рік створенню нової музики, яка, сподіваємося, потішить і підтримає вас", — сказали у The Hardkiss.

Усі, хто придбали квитки, можуть звернутися до квиткового оператора та повернути витрачені кошти.

Багатьох шанувальників обурило повідомлення гурту. Зокрема, через те, що за кордоном колектив продовжував успішно давати концерти. На думку деяких фанатів, причиною скасування шоу стало те, що чоловіча половина гурту наразі перебуває за кордоном і не квапиться повертатися.

Однак більшість фанів із розумінням поставилися до рішення The Hardkiss та написали, що із нетерпінням будуть чекати на повернення гурту.

Раніше Юрій Горбунов зізнався, чи готовий покинути шоубізнес заради політичної кар'єри.

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концерт шоу Юлія Саніна THE HARDKISS українські зірки

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