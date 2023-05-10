Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Убегает от проблем? Бывшую жену Джонни Деппа застали на пробежке в Испании arrow

Убегает от проблем? Бывшую жену Джонни Деппа застали на пробежке в Испании

10 мая 2023 13:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Убегает от проблем? Бывшую жену Джонни Деппа застали на пробежке в Испании
Американская актриса Эмбер Херд. Фото: Flickr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После громкого развода с голливудской звездой Джонни Деппом американская актриса Эмбер Херд переехала с дочерью из США в Испанию. 37-летняя артистка решила начать новую жизнь в Мадриде и взялась, в том числе, и за свое здоровье.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также:

Эмбер на пробежке

Во время недавней тренировки Херд наслаждалась пробежкой по улицам Мадрида в спортивной одежде, которая включала белую безрукавку, темно серые леггинсы и черные теннисные туфли. Она соединила этот образ с волосами в высоком хвосте и козырьком в тон.

Актриса Эмбер Херд на пробежке в Испании. Фото: People/Mega

Также папарацци неоднократно снимали Эмбер во время прогулки с дочерью Уной.

Актриса Эмбер Херд с дочерью в Испании. Фото: Instagram/aheardfan/
Актриса Эмбер Херд с дочерью в Испании. Фото: Instagram/aheardfan/

Недавно подруга Эмбер Херд отметила, что 37-летняя американская актриса может вернуться в Голливуд в том случае, если ей будет предложено подписать контракт на хороший проект. В противном случае американская звезда не очень торопится возвращаться.

Также мы рассказывали, что на французского режиссера Майвенн Ле Беско, которая вернула Джонни Деппа на большие экраны, подали в суд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас