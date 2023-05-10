Убегает от проблем? Бывшую жену Джонни Деппа застали на пробежке в Испании

Американская актриса Эмбер Херд. Фото: Flickr

После громкого развода с голливудской звездой Джонни Деппом американская актриса Эмбер Херд переехала с дочерью из США в Испанию. 37-летняя артистка решила начать новую жизнь в Мадриде и взялась, в том числе, и за свое здоровье.

Об этом сообщает издание People.

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Эмбер на пробежке

Во время недавней тренировки Херд наслаждалась пробежкой по улицам Мадрида в спортивной одежде, которая включала белую безрукавку, темно серые леггинсы и черные теннисные туфли. Она соединила этот образ с волосами в высоком хвосте и козырьком в тон.

Актриса Эмбер Херд на пробежке в Испании. Фото: People/Mega

Также папарацци неоднократно снимали Эмбер во время прогулки с дочерью Уной.

Актриса Эмбер Херд с дочерью в Испании. Фото: Instagram/aheardfan/

Актриса Эмбер Херд с дочерью в Испании. Фото: Instagram/aheardfan/

Недавно подруга Эмбер Херд отметила, что 37-летняя американская актриса может вернуться в Голливуд в том случае, если ей будет предложено подписать контракт на хороший проект. В противном случае американская звезда не очень торопится возвращаться.

Также мы рассказывали, что на французского режиссера Майвенн Ле Беско, которая вернула Джонни Деппа на большие экраны, подали в суд.