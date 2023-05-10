Тікає від проблем? Колишню дружину Джонні Деппа застали на пробіжці в Іспанії

Американська акторка Ембер Герд. Фото: Flickr

Після гучного розлучення з голлівудською зіркою Джонні Деппом американська акторка Ембер Герд переїхала з донькою з США до Іспанії. 37-річна артистка вирішила почати нове життя у Мадриді та взялась, зокрема, й за своє здоров’я.

Про це повідомляє видання People.

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Ембер на пробіжці

Під час нещодавнього тренування Герд насолоджувалася пробіжкою по вулицях Мадрида в спортивному одязі, включаючи білу безрукавку, темно-сірі легінси та чорні тенісні туфлі. Вона поєднала цей образ із волоссям у високому хвості та козирком в тон.

Акторка Ембер Герд на пробіжці в Іспанії. Фото: People/Mega

Також папараці неодноразово знімали Ембер під час прогулянки з донькою Уною.

Акторка Ембер Герд з донькою в Іспанії. Фото: Instagram/aheardfan/

Акторка Ембер Герд з донькою в Іспанії. Фото: Instagram/aheardfan/

Нещодавно подруга Ембер Герд зазначила, що 37-річна американська акторка може повернутися до Голлівуду в тому випадку, якщо їй запропонують підписати контракт на гарний проєкт. В іншому випадку американська зірка не дуже поспішає повертатися.

Також ми розповідали, що на французьку режисерку Майвенн Ле Беско, яка повернула Джонні Деппа на великі екрани, подали до суду.