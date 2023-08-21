TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек

Молодой блогер из Тернополя, Вова Цыган. Фото: Instagram/vova.cigan

Молодой блогер из Тернополя, Vova Cigan, которого не редко можно увидеть с гитарой в руках общественного транспорта, презентовал первую авторскую песню "А та та" и видеоработу на нее.

Клип доступен на YouTube-канале музыкального исполнителя.

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Видео, где мальчик-ром гуляет по рынкам поя "Скофку" и "Червону руту", набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Сам того не осознавая, Вова стремительно стал народной звездой. Судя по комментам, он покорил украинцев своей открытостью и детским задором.

В видео изображен метафорический путь подростка от рынка до космических высот украинского шоу-бизнеса.

Сколько лет молодому рому — неизвестно. В сети пишут, что 15. Сам Вова продолжает интриговать.

Интересен другой факт — авторами новой песни выступили Евгений Триплов и Сергей Ранов, хорошо известные по лейблу Papa Music. Они сотрудничали с Антоном Вельбоем (Wellboy), который со скандалом ушел из лейбла. Эти вопросы продюсеры решают через суд, потому что исполнитель продолжает исполнять хиты, написанные Рановым и компанией.

Впрочем, на страницах Papa Music нет информации о премьере Vova Cigan. На сайте также речь не идет о том, что молодой парень стал артистом лейбла.

Напомним, ранее мы писали, что Антон Вельбой тайком от продюсеров выступает на корпоративах. Также мы рассказывали, что продюсеры Wellboy озвучили сумасшедшую сумму, которую им должен певец за расторжение контракта.