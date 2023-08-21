Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек arrow

TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек

21 августа 2023 12:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек
Молодой блогер из Тернополя, Вова Цыган. Фото: Instagram/vova.cigan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Молодой блогер из Тернополя, Vova Cigan, которого не редко можно увидеть с гитарой в руках общественного транспорта, презентовал первую авторскую песню "А та та" и видеоработу на нее.

Клип доступен на YouTube-канале музыкального исполнителя.

Читайте также:

Дебют молодого блогера

Видео, где мальчик-ром гуляет по рынкам поя "Скофку" и "Червону руту", набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Сам того не осознавая, Вова стремительно стал народной звездой. Судя по комментам, он покорил украинцев своей открытостью и детским задором.

В видео изображен метафорический путь подростка от рынка до космических высот украинского шоу-бизнеса.

Сколько лет молодому рому — неизвестно. В сети пишут, что 15. Сам Вова продолжает интриговать.

Интересен другой факт — авторами новой песни выступили Евгений Триплов и Сергей Ранов, хорошо известные по лейблу Papa Music. Они сотрудничали с Антоном Вельбоем (Wellboy), который со скандалом ушел из лейбла. Эти вопросы продюсеры решают через суд, потому что исполнитель продолжает исполнять хиты, написанные Рановым и компанией.

Впрочем, на страницах Papa Music нет информации о премьере Vova Cigan. На сайте также речь не идет о том, что молодой парень стал артистом лейбла.

@vova.cigan

Вы просили что-нибудь новенькое 😃 Прошу 🫡

♬ оригинальный звук - vova.cigan

Напомним, ранее мы писали, что Антон Вельбой тайком от продюсеров выступает на корпоративах. Также мы рассказывали, что продюсеры Wellboy озвучили сумасшедшую сумму, которую им должен певец за расторжение контракта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз