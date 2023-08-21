TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек
Молодой блогер из Тернополя, Vova Cigan, которого не редко можно увидеть с гитарой в руках общественного транспорта, презентовал первую авторскую песню "А та та" и видеоработу на нее.
Клип доступен на YouTube-канале музыкального исполнителя.
Дебют молодого блогера
Видео, где мальчик-ром гуляет по рынкам поя "Скофку" и "Червону руту", набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Сам того не осознавая, Вова стремительно стал народной звездой. Судя по комментам, он покорил украинцев своей открытостью и детским задором.
В видео изображен метафорический путь подростка от рынка до космических высот украинского шоу-бизнеса.
Сколько лет молодому рому — неизвестно. В сети пишут, что 15. Сам Вова продолжает интриговать.
Интересен другой факт — авторами новой песни выступили Евгений Триплов и Сергей Ранов, хорошо известные по лейблу Papa Music. Они сотрудничали с Антоном Вельбоем (Wellboy), который со скандалом ушел из лейбла. Эти вопросы продюсеры решают через суд, потому что исполнитель продолжает исполнять хиты, написанные Рановым и компанией.
Впрочем, на страницах Papa Music нет информации о премьере Vova Cigan. На сайте также речь не идет о том, что молодой парень стал артистом лейбла.
@vova.cigan
Вы просили что-нибудь новенькое 😃 Прошу 🫡♬ оригинальный звук - vova.cigan
Напомним, ранее мы писали, что Антон Вельбой тайком от продюсеров выступает на корпоративах. Также мы рассказывали, что продюсеры Wellboy озвучили сумасшедшую сумму, которую им должен певец за расторжение контракта.