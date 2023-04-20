Продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту
Нещодавно співак Антон Вельбой розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар'єрою декілька років. Артист заявив, що працюватиме сам. Втім, за розірвання контракту Антону доведеться заплатити кругленьку суму.
Про це в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк розповіли продюсери лейблу Papa music.
Скільки Wellboy винен грошей
Коли тільки скандал почав "розгоратися", продюсер Євген Тріплов повідомив, що за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів. Ні для кого не секрет в шоу-бізнесі, що коли артист розриває контракт за своїм бажанням, або не виконує деякі зобов'язання, то він повинен виплатити чималу суму грошей.
Так вийшло і з Антоном Вельбоєм. За словами юриста лейблу Papa music, Олександра Селіванова, молодий виконавець має виплатити 2 млн доларів до 2028 року.
Фрагмент у відео 53:11
Листування Антона та Євгена
Також в мережі опинилось листування продюсера та Вельбоя. Скріни злив сам Євген Тріплов. Це з його боку помста Антону та його менеджеру Марті, яка раніше працювала в лейблі.
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