Продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту

Продюсер Євген Тріплов та блогерка Аліна Доротюк. Скринштот: YouTube/alina_dorotiuk_

Нещодавно співак Антон Вельбой розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар'єрою декілька років. Артист заявив, що працюватиме сам. Втім, за розірвання контракту Антону доведеться заплатити кругленьку суму.

Про це в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк розповіли продюсери лейблу Papa music.

Читайте також:

Скільки Wellboy винен грошей

Коли тільки скандал почав "розгоратися", продюсер Євген Тріплов повідомив, що за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів. Ні для кого не секрет в шоу-бізнесі, що коли артист розриває контракт за своїм бажанням, або не виконує деякі зобов'язання, то він повинен виплатити чималу суму грошей.

Так вийшло і з Антоном Вельбоєм. За словами юриста лейблу Papa music, Олександра Селіванова, молодий виконавець має виплатити 2 млн доларів до 2028 року.

Фрагмент у відео 53:11

Листування Антона та Євгена

Також в мережі опинилось листування продюсера та Вельбоя. Скріни злив сам Євген Тріплов. Це з його боку помста Антону та його менеджеру Марті, яка раніше працювала в лейблі.

Листування Тріплова та Вельбоя. Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

Листування Тріплова та Вельбоя. Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

Листування Тріплова та Вельбоя. Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дует ANNA MARIA, чиї батьки працюють на окупантів у Криму, заявили про свою позицію. Також ми розповідали, що організатор концертів Вєрки Сердючки висловився про перенесені виступи у Північній Америці.