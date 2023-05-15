Тимоти Шаламе стал лицом бренда Chanel

Американский актер Тимоти Шаламе. Фото: Instagram/tchalamet

Американский актер Тимоти Шаламе стал послом французского бренда Chanel. 27-летняя звезда отныне будет представлять мужской аромат-бестселлер Bleu de Chanel.

Об этом сообщается в соцсетях бренда.

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Подробности сотрудничества

О том, что Шаламе и Chanel сотрудничают, стало известно месяц назад. Актера заметили на съемках рекламы бренда. Впрочем, детали держались в секрете до официальной презентации.

"В новой кампании Bleu de Chanel Тимоти Шаламе воплощает человека, глубоко являющегося собой. Он готов окунуться в неизвестное в поисках видение, которое преподнесет его к новым высотам. Bleu de Chanel — суть этого видения, цвет, не знающий границ", — говорится в заявлении Chanel.

"Мне нравится, что он ненавязчивый, тонкий, но в то же время несколько интенсивный. Я не тот, кто постоянно наносит парфюм. Для меня это о подчеркивании момента" , — прокомментировал сотрудничество Шаламе.

Напомним, ранее мы писали, вышел первый трейлер долгожданного фильма "Дюна 2", в котором главную роль сыграл Тимоти Шаламе. Также мы рассказывали, что обладательница премии "Золотой глобус", американская певица и актриса Зендея, стала лицом Louis Vuitton.