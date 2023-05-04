Вийшов перший трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 2" в українському дубляжі

Фрагмент з фільму "Дюна 2". Фото: Niko Tavernise

На прем'єру фентезійного фільму "Дюна 2" режисера Дені Вільнева з нетерпінням чекають мільйони кіноглядачів. Творці стрічки потішили шанувальників та презентували перший трейлер. Він з’явився й українською мовою.

Відео доступне на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

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Хто з’явився в трейлері

У новому трейлері представили кількох нових персонажів, яких не було у першій частині — у виконанні Крістофера Вокена, Флоренс П'ю і Остіна Батлера. Вони зіграють ролі падишаха-імператора Шаддама IV, його дочки принцеси Ірулан Корріно та племінника і спадкоємця барона Харконнена Фейда-Раута відповідно.

Про фільм

"Дюна" — кіноадаптація однойменного роману Френка Герберта 1965 року, частина великої медіафраншизи. Події розгортаються в далекому майбутньому: юний Пол Атрейдес та його сім'я, шляхетний Дім Атрейдесів, виявляються втягнутими у війну за небезпечну пустельну планету Арракіс, між корінним народом фременів та колишніми правителями Арракіса, Домом Харконненов.

Відзначимо, що перша частина стрічки Дені Вільнева була номінована в десяти категоріях премії "Оскар", включаючи "Найкращий фільм". У підсумку стрічка Вільнева отримала шість статуеток.

Світовий реліз "Дюни 2" відбудеться 3 листопада цього року.

Постер до фільму "Дюна 2". Фото: Kinomania

Нагадаємо, раніше ми писали, що другу частину фільму "Дюна" не покажуть на кінофестивалі у Венеції. Також ми розповідали, що премія "Оскар" змінила правила для членів журі та заборонила їм влаштовувати вечірки і не тільки.