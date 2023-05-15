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Тімоті Шаламе став обличчям бренду Chanel

15 травня 2023 19:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тімоті Шаламе став обличчям бренду Chanel
Американський актор Тімоті Шаламе. Фото: Instagram/tchalamet
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Тімоті Шаламе став амбасадором французького бренду Chanel. 27-річна зірка відтепер представлятиме чоловічий аромат-бестселер Bleu de Chanel.

Про це повідомляється в соцмережах бренду. 

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Подробиці співпраці

Про те, що Шаламе та Chanel співпрацюють, стало відомо місяць тому. Актора помітили на зйомках реклами бренду. Втім, деталі трималися в секреті до офіційної презентації.

"В новій кампанії Bleu de Chanel Тімоті Шаламе втілює людину, яка глибоко є собою. Він готовий зануритися у невідоме в пошуках бачення, яке піднесе його до нових висот. Bleu de Chanel — суть цього бачення, колір, який не знає меж", — йдеться в заяві Chanel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHANEL (@chanelofficial)

"Мені подобається, що він ненав'язливий, тонкий, але водночас дещо інтенсивний. Я не той, хто повсякчас наносить парфум. Для мене це про підкреслення моменту", — прокоментував співпрацю Шаламе. 

Нагадаємо, раніше ми писали, вийшов перший трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 2", в якому головну роль зіграв Тімоті Шаламе. Також ми розповідали, що володарка премії "Золотий глобус", американська співачка та акторка Зендея, стала обличчям Louis Vuitton.

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