Тімоті Шаламе став обличчям бренду Chanel

Американський актор Тімоті Шаламе. Фото: Instagram/tchalamet

Американський актор Тімоті Шаламе став амбасадором французького бренду Chanel. 27-річна зірка відтепер представлятиме чоловічий аромат-бестселер Bleu de Chanel.

Про це повідомляється в соцмережах бренду.

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Подробиці співпраці

Про те, що Шаламе та Chanel співпрацюють, стало відомо місяць тому. Актора помітили на зйомках реклами бренду. Втім, деталі трималися в секреті до офіційної презентації.

"В новій кампанії Bleu de Chanel Тімоті Шаламе втілює людину, яка глибоко є собою. Він готовий зануритися у невідоме в пошуках бачення, яке піднесе його до нових висот. Bleu de Chanel — суть цього бачення, колір, який не знає меж", — йдеться в заяві Chanel.

"Мені подобається, що він ненав'язливий, тонкий, але водночас дещо інтенсивний. Я не той, хто повсякчас наносить парфум. Для мене це про підкреслення моменту", — прокоментував співпрацю Шаламе.

Нагадаємо, раніше ми писали, вийшов перший трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 2", в якому головну роль зіграв Тімоті Шаламе. Також ми розповідали, що володарка премії "Золотий глобус", американська співачка та акторка Зендея, стала обличчям Louis Vuitton.