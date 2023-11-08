Тимур Мирошниченко с детьми. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинского ведущего Тимура Мирошниченко наградили почетным званием "Папа года". Церемония награждения состоялась 5 ноября в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала 1+1.

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Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной воспитывают 3 детей. 5-летнюю Мию, 3-летнего Марка и 2-летнего Марселя, которого супруги усыновили из детского дома в этом году.

Награду "Папа года" Тимур получает уже второй раз — первую он получил в 2021 году.

Тимур Мирошниченко с наградами. Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Очень приятно получить эту награду. Огромное спасибо за выбор. Я думаю, что эта награда посвящается всем папам, которые уже давно поняли, что между мамой и папой нет никакой разницы для ребенка, в первую очередь. Поэтому мы должны уметь все, любить безгранично и ценить. Спасибо!" — прокомментировал свою победу Мирошниченко.

Однако в этот раз ведущий не смог присутствовать на мероприятии лично, поэтому награду забирала его супруга Инна. Она рассказала, что они уже сейчас планируют взять второго приемного ребенка.

Инна Мирошниченко на премии. Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я очень благодарна за внимание к моей семье, к моему мужу. Если бы не такой муж, как Тимур, я, наверное, и о первом ребенке бы не подумала. У нас сейчас трое, и мы идем на четвертого ребенка", — рассказала Инна Мирошниченко.

Также она призналась, что они планируют иметь шесть детей.

"На днях я сказала мужу: "У нас будет шестеро детей". Он спросил, сейчас покупать автобус или позже? Когда рядом такой папа, женщина готова на все: рожать, усыновлять, любить, обнимать и дарить тепло", — поделилась жена Тимура.

Напомним, ранее мы писали, что приемный сын Мирошниченко , которому два года, заболел.

Также мы сообщали, что Инна Мирошниченко откровенно рассказала о своем выкидыше.