Дружина Тімура Мірошниченка повідомила про хворобу усиновленої дитини

Сім'я Тімура Мірошниченка у повному складі. Фото: скриншот з Instagram

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна повідомила дуже сумну новину своїм фоловерам. Жінка розповіла про те, що їхній маленький син Марсель, якого вони не так давно взяли з дитячого будинку, захворів, і показала сумну фотографію.

Відповідним знімком Інна Мірошниченко поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Жінка розповіла про те, що її усиновлена дитина захворіла на ГРВІ і більшість часу проводить, притулившись до неї або її чоловіка Тімура Мірошниченка. Ба більше, їй навіть важко представити, як Марсель хворів у дитячому будинку.

"Марсель захворів. Спить зі мною. І більшість часу проводить так. Притулившись до мене чи до Тіма. [Щоб потім не читати в жовтій пресі зайвого: нічого страшного, просто ГРВІ. Але пост не про це]. Я лежу і думаю "а як він раніше?..". Коли боляче, страшно, а поруч нікого. Ти маленька дитина, а тебе немає, кому просто обійняти", — зазначила дружина Тімура Мірошниченка.

Інна Мірошниченко зі своїм прийомним сином Марселем. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Жінка розповіла, як бідні діти у дитбудинку, які зараз хворіють, переживають цей період самі.

"А скільки ще дітей прямо зараз хворіють і не мають поруч того, хто шепотітиме "я з тобою, все буде добре". Вони лежать самі. В холодних ліжках. Навіть не плачуть, бо навіщо? Ніхто не прийде. Чи довірятимуть вони світу? Скільки носитимуть болю? Скільки зусиль витратять, аби відпустити той досвід, і чи вийде? Чому так буває взагалі? … Так хочеться, аби кожна дитина мала, до кого притулитися, коли погано. Аби кожна дитина знала, що таке безумовна любов", — також додала Інна.

Інна Мірошниченко зі своїм прийомним сином. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про прийомну дитину Тімура та Інни Мірошниченків

Не так давно Тімур та його дружина Інна вирішили взяти хлопчика з дитячого будинку. Таким чином, маленький Марсель став третьою дитиною у сім’ї Мірошниченків. Нещодавно жінка розповідала про те, наскільки важким виявився процес усиновлення дитини.

Подробиці першої зустрічі сім'ї Мірошниченків із Марселем. Фото: скриншот з Instagram

Також Інна вирішила показати, яким її син був у дитячому будинку і яким він став у її сім’ї. Дивлячись на ці фотографії, можна побачити неймовірну різницю, адже хлопчик має досить щасливий вигляд зараз, чого точно не було, коли він був у дитячому будинку.

Усиновлений Марсель у дитячому будинку. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Прийомний син Тимура та Інни Мірошниченків зараз. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Тімура Мірошниченка відверто розповіла про свій викидень.

Раніше ми розповідали про те, що кохана ведучого Тімура Мірошниченка Інна зізналася, чому наважилася на усиновлення ще однієї дитини.

Також ми повідомляли про те, що Інна Мірошниченко звернулася до тих, хто її критикує.