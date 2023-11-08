Українського ведучого Тимура Мірошниченка нагородили почесним званням "Тато року". Церемонія нагородження відбулася 5-го листопада у Києві.

Тимур Мірошниченко з дітьми. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Українського ведучого Тимура Мірошниченка нагородили почесним званням "Тато року". Церемонія нагородження відбулася 5 листопада у Києві.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу 1+1.

Читайте також:

Планує 6 дітей

Тимур Мірошниченко разом з дружиною Інною виховують 3 дітей. 5-річну Мію, 3-річного Марка та 2-річного Марселя, якого подружжя всиновило з дитячого будинку цього року.

Нагороду "Тато року" Тимур отримує вже вдруге — першу він отримав у 2021 році.

Тимур Мірошниченко з нагородами. Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Надзвичайно приємно отримати цю нагороду. Величезне дякую за вибір. Я думаю, що ця нагорода присвячується всім татам, які вже давно зрозуміли, що між мамою і татом немає жодної різниці для дитини, першою чергою. Тому ми маємо вміти все, любити безмежно і цінувати. Дякую!" — прокоментував свою перемогу Мірошниченко.

Проте цього разу ведучий не зміг бути присутнім на заході особисто, тому нагороду забирала його дружина Інна. Вона розповіла, що вони вже зараз планують взяти другу прийомну дитину.

Інна Мірошниченко на премії. Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я дуже вдячна за увагу до моєї сім’ї, до мого чоловіка. Якби не такий чоловік, як Тимур, я, напевно, і про першу дитину б не подумала. У нас зараз троє, і ми йдемо на четверту дитину", — розповіла Інна Мірошниченко.

Також вона зізналася, що вони планують мати шістьох дітей.

"На днях я сказала чоловіку: "У нас буде шестеро дітей". Він запитав, чи зараз уже купувати автобус, чи пізніше? Коли поруч такий тато, жінка готова на все: народжувати, всиновлювати, любити, обіймати і дарувати тепло", — поділилася дружина Тимура.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прийомний син Мірошниченків, якому два роки, захворів.

Також ми повідомляли, що Інна Мірошниченко відверто розповіла про свій викидень.