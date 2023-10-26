У дружини Тімура Мірошниченка був викидень — як вона це пережила

Інна Мірошниченко відверто розповіла про свій викидень
Дружина відомого українського телеведучого Тімура Мірошниченка Інна відповіла на важливе запитання від підписниці. Жінка згадала сумний досвід і розповіла про те, скільки в неї було вагітностей і як вона може порадити впоратися з викиднем.
Про це Інна Мірошниченко розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.
Викидень у жінки
Кохана ведучого "ЖВЛ" на телеканалі "1+1" поспілкувалася зі своїми фоловерами в соціальній мережі Instagram. Вона відповіла на запитання, які найбільше хвилюють підписників. Так, одна з фанаток поцікавилася у Інни, скільки в неї було вагітностей і як пережити викидень.
Жінка зізналася, що під час її першої вагітності вона втратила дитину, втім це просто потрібно прийняти. За словами Інни, її дитина просто "виконала свою місію" і пішла від них. Вона порадила дати собі час просто пережити біль після викидню.
"Три. Наша перша вагітність теж перервалася. Це треба просто прийняти. Більш "сухий" аргумент — кожна п’ята-шоста вагітність не завершується пологами. Більш "глибокий" — у цієї дитини була коротка місія. Щось "підсвітити" у вас. Вона її виконала і пішла чекати на своє інше втілення. Так мало статися і все. Дайте собі час прожити біль, відпустити і рухатися далі", — розповіла Інна Мірошниченко.
Жінка підкреслила, що велика кількість жінок пережили також втрату дитини, тому в цій ситуації дуже важливо не робити себе винною.
"Ви не уявляєте, як багато жінок навколо вас прожили те саме. Ви не одна! Все буде добре! Головне — не звинувачувати себе", — також додала дружина Тімура Мірошниченка.
Усиновлена дитина
Не так давно в родині Мірошниченків з’явилася ще одна дитина, яку вони взяли з дитячого будинку. Хлопчик Марсель потрапив у сім’ю ведучого саме під час війни. Нещодавно Інна Мірошниченко порівнювала, якою дитина була у дитячому будинку та якою вона стала в її сім’ї.
"Марсель ПІСЛЯ VS. Марсель ДО. Таким ми побачили його вперше (друге фото в каруселі). Це єдине фото, яке має Марсель за один рік і десять місяців життя. Але воно якнайкраще ілюструє, що кожній дитині потрібна сім’я", — підписала фото дружина Тімура Мірошниченка.
Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною Інною озвучив популярний мультфільм.
Раніше ми розповідали про те, що дружина Тімура Мірошниченка згадала сумний досвід з лікарями в молоді роки.
Також ми повідомляли про те, що кохана ведучого Тімура Мірошниченка Інна зізналася, чому вона вирішила усиновити дитину.
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