У дружини Тімура Мірошниченка був викидень — як вона це пережила

Дружина Тімура Мірошниченка Інна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Дружина відомого українського телеведучого Тімура Мірошниченка Інна відповіла на важливе запитання від підписниці. Жінка згадала сумний досвід і розповіла про те, скільки в неї було вагітностей і як вона може порадити впоратися з викиднем.

Про це Інна Мірошниченко розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Викидень у жінки

Кохана ведучого "ЖВЛ" на телеканалі "1+1" поспілкувалася зі своїми фоловерами в соціальній мережі Instagram. Вона відповіла на запитання, які найбільше хвилюють підписників. Так, одна з фанаток поцікавилася у Інни, скільки в неї було вагітностей і як пережити викидень.

Жінка зізналася, що під час її першої вагітності вона втратила дитину, втім це просто потрібно прийняти. За словами Інни, її дитина просто "виконала свою місію" і пішла від них. Вона порадила дати собі час просто пережити біль після викидню.

Ведучий Тімур Мірошниченко зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

"Три. Наша перша вагітність теж перервалася. Це треба просто прийняти. Більш "сухий" аргумент — кожна п’ята-шоста вагітність не завершується пологами. Більш "глибокий" — у цієї дитини була коротка місія. Щось "підсвітити" у вас. Вона її виконала і пішла чекати на своє інше втілення. Так мало статися і все. Дайте собі час прожити біль, відпустити і рухатися далі", — розповіла Інна Мірошниченко.

Жінка підкреслила, що велика кількість жінок пережили також втрату дитини, тому в цій ситуації дуже важливо не робити себе винною.

"Ви не уявляєте, як багато жінок навколо вас прожили те саме. Ви не одна! Все буде добре! Головне — не звинувачувати себе", — також додала дружина Тімура Мірошниченка.

Stories Інни Мірошниченко. Фото: скриншот з Instagram

Усиновлена дитина

Не так давно в родині Мірошниченків з’явилася ще одна дитина, яку вони взяли з дитячого будинку. Хлопчик Марсель потрапив у сім’ю ведучого саме під час війни. Нещодавно Інна Мірошниченко порівнювала, якою дитина була у дитячому будинку та якою вона стала в її сім’ї.

Усиновлений Марсель у дитячому будинку. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Усиновлена дитина Тімура Мірошниченка зараз. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

"Марсель ПІСЛЯ VS. Марсель ДО. Таким ми побачили його вперше (друге фото в каруселі). Це єдине фото, яке має Марсель за один рік і десять місяців життя. Але воно якнайкраще ілюструє, що кожній дитині потрібна сім’я", — підписала фото дружина Тімура Мірошниченка.

Публікація зі сторінки Інни Мірошниченко. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною Інною озвучив популярний мультфільм.

Раніше ми розповідали про те, що дружина Тімура Мірошниченка згадала сумний досвід з лікарями в молоді роки.

Також ми повідомляли про те, що кохана ведучого Тімура Мірошниченка Інна зізналася, чому вона вирішила усиновити дитину.