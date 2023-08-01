Тимур Мирошниченко рассекретил имя усыновленного сына и сфотографировался с ним для глянца

Шоумен Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: viva.ua

Шоумен Тимур Мирошниченко снялся в семейной фотосессии для издания Viva! Семья в полном составе украсила digital-обложку и дала эксклюзивное интервью.

Об этом говорится на официальной странице издания в Instagram.

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От мальчика отказались в роддоме

Супруги Мирошниченко недавно официально стали родителями 2-летнего мальчика, которому дали имя Марсель. По словам Тимура Мирошниченко, им удалось усыновить ребенка только благодаря изрядной настойчивости жены, их общему большому желанию и, конечно же, чуду. Как только супруги Мирошниченко увидели фотографию малыша, сразу поняли — это их сын! Марсель.

Шоумен Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: viva.ua

Шоумен Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: viva.ua

Сын Тимура Мирошниченко Марсель. Фото: viva.ua

Инна Мирошниченко с сыном. Фото: viva.ua

Шоумен Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: viva.ua

"Марсель родился на Житомирщине. Родился преждевременно и весил всего 1 кг 400 г — это было критически мало. От него отказались в роддоме. На следующий день провели операцию, потому что некоторые органы были неразвиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на 4 месяца. Только ближе к 5-му месяцу он вышел на показатели, с которыми должен был родиться. Когда врачи его стабилизировали, перевели в детский дом, где он и жил, пока не встретил нас. В этот промежуток времени его биологические родители ни разу не появлялись", — рассказал в интервью Тимур Мирошниченко.

Мирошниченко рассказал, что своих двоих старших детей они с женой долго готовили к новому члену семьи.

Сыновья Тимура Мирошниченко. Фото: viva.ua

Шоумен Тимур Мирошниченко с Марселем. Фото: viva.ua

Инна Мирошниченко с Марселем. Фото: viva.ua

Шоумен Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: viva.ua

Сын Тимура Мирошниченко Марсель. Фото: viva.ua

Шоумен Тимур Мирошниченко с супругой. Фото: viva.ua

Инна Мирошниченко с дочерью Мией и сыном Марком. Фото: viva.ua

"Где-то с марта 2022 года мы серьезно понемногу об этом начали говорить с детьми. Рассказывали, что есть много деток, у которых по тем или иным причинам нет родителей, бабушек, дедушек, они живут в специальных заведениях. Дети задавали много вопросов, традиционных для детей их возраста, мы все объясняли: дочь с сыном очень давно ждали появления братика или сестрички, когда мы с женой пошли на первое занятие на курсы для усыновителей, они уже тогда прыгали от радости, потому что ждали, что мы вечером приедем с ребенком. Объяснили, что это так быстро не происходит, и когда в начале июня впервые приехали в Марсель, в этот день бабушка осталась дома с Марком и Мией, мы им сбросили фотографии, видео, дети и тогда ждали, что мы сразу с ним вернемся. Даже поссорились между собой, решая, с кем будет спать братик", — вспомнил шоумен.

Напомним, жена ведущего Инна рассказала о длительном процессе усыновления.

Ранее Инна Мирошниченко уже увидела мальчика, которого хотела бы взять в семью.