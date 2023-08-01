Тімур Мірошниченко розсекретив ім'ї всиновленого сина та сфотографувався з ним для глянцю

Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: viva.ua

Шоумен Тімур Мірошниченко знявся у сімейній фотосесії для видання Viva. Родина у повному складі прикрасила digital-обкладинку та дала ексклюзивне інтерв’ю.

Про це йдеться на офіційній сторінці видання у Instagram.

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Подружжя Мірошниченків нещодавно офіційно стали батьками 2-річного хлопчика, якому дали ім'я Марсель. За словами Тімура Мірошниченка, їм вдалося всиновити дитину лише завдяки неабиякій наполегливості дружини, їхньому спільному великому бажанню і, звичайно ж, диву. Як тільки подружжя Мірошниченків побачило фотографію малюка, відразу зрозуміли — це їхній син! Марсель.

Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: viva.ua

Шоумен Тімур Мірошниченко з сином. Фото: viva.ua

Син Тімура Мірошниченка Марсель. Фото: viva.ua

Інна Мірошниченко з сином. Фото: viva.ua

Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: viva.ua

"Марсель народився на Житомирщині. Народився передчасно і важив всього 1 кг 400 г — це було критично мало. Від нього відмовилися в пологовому будинку. Наступного дня провели операцію, тому що деякі органи були нерозвинені настільки, що це було несумісно з життям. Після цього його перевели в інтенсивну терапію на 4 місяці. Тільки ближче до 5-го місяця він вийшов на показники, з якими мав народитися. Коли лікарі його стабілізували, перевели до дитячого будинку, де він і жив, допоки не зустрів нас. У цей проміжок часу його біологічні батьки жодного разу не з’являлися", — розповів в інтерв'ю Тімур Мірошниченко.

Мірошниченко розповів, що своїх двох старших дітей вони з дружиною довго готували до нового члена родини.

Сини Тімура Мірошниченка. Фото: viva.ua

Шоумен Тімур Мірошниченко з Марселем. Фото: viva.ua

Інна Мірошниченко з Марселем. Фото: viva.ua

Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: viva.ua

Син Тімура Мірошниченка Марсель. Фото: viva.ua

Шоумен Тімур Мірошниченко з дружиною. Фото: viva.ua

Інна Мірошниченко з донькою Мією та сином Марком. Фото: viva.ua

"Десь з березня 2022 року ми серйозно потроху про це почали говорити з дітьми. Розповідали, що є багато діток, у яких з тих чи інших причин немає батьків, бабусь, дідусів, вони живуть в спеціальних закладах. Діти ставили багато запитань, традиційних для їхнього віку, ми все пояснювали. Донька з сином дуже давно чекали на появу братика чи сестрички. Коли ми з дружиною пішли на перше заняття на курси для всиновлювачів, вони вже тоді стрибали від радості, бо чекали, що ми ввечері приїдемо з дитиною. Довелося пояснювати, що це так швидко не відбувається. І коли на початку червня вперше приїхали до Марселя, в цей день бабуся залишилась вдома з Марком і Мією, ми їм скинули фотографії, відео. Діти і тоді чекали, що ми відразу з ним повернемось. Вони навіть посварилися між собою, вирішуючи, з ким буде спати братик", — пригадав шоумен.

Нагадаємо, дружина ведучого Інна розповіла про тривалий процес всиновлення.

Раніше Інна Мірошниченко вже побачила хлопчика, якого б хотіла взяти в родину.