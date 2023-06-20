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Тимур Мирошниченко восхитил нежным фото с приемным сыном

20 июня 2023 11:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тимур Мирошниченко восхитил нежным фото с приемным сыном
Шоумен Тимур Мельник. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведущий "Евровидения" Тимур Мирошниченко показал, как проводит время с мальчиком, которого собирается усыновить. Шоумен часто посещает малыша в детском доме.

Фото с ребенком ведущий опубликовал в своем Instagram сториз.

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Тимур Мирошниченко и его жена прошли долгий путь, чтобы усыновить ребенка. Поэтому, когда наконец-то нашли сына, не упускают возможности провести с ним время.

"Совсем скоро ты будешь дома", — подписал фотографию, на которой позирует с малышом Тимур Мирошниченко.

 

Шоумен Тимур Мирошниченко с ребенком. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Мужчина заботливо держит малыша на руках и вместе с ним смотрит в окно.

Жена Тимура Мирошниченко, Инна, ранее призналась, что никакие трудности ее не пугают, если дело касается такого желанного ребенка.

Телеведущая сказада, что они с мужем словно потеряли, настойчиво искали и вот наконец-то нашли ребенка, и теперь им хочется плакать от счастья и наверстывать каждую минуту разлуки.

Напомним, жена ведущего Инна рассказала, почему они с мужем до сих пор не усыновили ребенка. Супруги уже полгода, как стали кандидатами в усыновители.

Ранее Инна Мирошниченко уже увидела мальчика, которого хотела бы взять в семью.

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