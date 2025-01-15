Тину Кароль заподозрили в романе с известным певцом — кто он

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

В сети распространяется теория, будто между украинской певицей Тиной Кароль и известным певцом мог быть роман. И речь идет не о Дане Балане.

Информация распространяется от журналистки и ведущей Натальи Тур.

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Тина Кароль крутила роман с Андреем Хлывнюком?

Журналистка и ведущая Наталья Тур намекнула на то, что между Тиной Кароль и лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком мог быть роман. Она считает, что между ними возникла химия во время съемок клипа "Безодня".

"Трудно даже представить, какое количество мужчин мечтает быть рядом с красавицей Тиной Кароль. Видимо, поклонники делают весомые шаги, чтобы покорить сердце, на первый взгляд, Снежной королевы. Невозможно было не заметить магическую химию между Тиной и Хлывнюком. Они создали совместную песню. Но смогли ли остановиться только на творчестве, остается загадкой", — сказала Тур.

Напомним, певица Тина Кароль создала новый мем в соцсетях. Также она продемонстрировала стальной пресс.