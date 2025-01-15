Тіну Кароль запідозрили в романі з відомим співаком — хто він

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

У мережі шириться теорія, ніби між українською співачкою Тіною Кароль та відомим співаком міг бути роман. І йдеться не про Дана Балана.

Інформація шириться від журналістки та ведучої Наталії Тур.

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Журналістка і ведуча Наталя Тур натякнула на те, що між Тіною Кароль та лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком міг бути роман. Вона вважає, що між ними виникла хімія під час зйомок кліпу "Безодня".

"Важко навіть уявити, яка кількість чоловіків мріє бути поруч із красунею Тіною Кароль. Мабуть, шанувальники роблять вагомі кроки, щоб підкорити серце, на перший погляд, Снігової королеви. Неможливо було не помітити магічну хімію між Тіною та Хливнюком. Вони створили спільну пісню. Але чи змогли зупинитися тільки на творчості, залишається загадкою", — сказала Тур.

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль створила новий мем у соцмережах. Також вона продемонструвала сталевий прес.