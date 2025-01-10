Тіна Кароль стала зіркою TikTok

Тіна Кароль у топі завірусила новий мем
Популярна співачка Тіна Кароль поділилася секретами свого успіху. Фраза сказана зіркою наприкінці опублікованого відео стала мемом у мережі.
Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.
Тіна Кароль вчергове стала зіркою мережі
У короткому топі та спортивних штанах артистка поділилася із шанувальниками секретами про те, як їй вдається відіграти 3 концерти поспіль і при цьому виглядати богинею.
Кароль розповіла, що готується до виступів як до серйозних змагань і дуже вимогливо до себе ставиться. Через сильне навантаження у зірки іноді на сцені з'являються судоми, проте про це ніхто навіть не здогадується.
@tinakarol
Як це зіграти 3 концерти поспіль? Які секрети та підготовка?🤫 #тінакароль #tinakarol♬ original sound - Tina Karol
"Як до змагань можна віднестись. Тільки дисципліна. Як ти їси, як ти спиш. Але це не робиться за день. Це системне життя", — поділилась вона.
Наприкінці ролику артистка несподівано вигукує "Боже, я гола. Ідіть звідси" і перериває зйомку. Українців розсмішив цей коментар. Шанувальники захоплюються трудоголізмом Кароль та дякують їй за шалену мотивацію.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль у мінісукні залізла верхи на "козла". А також зірка прогулялася босоніж по засніженим Карпатам.
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