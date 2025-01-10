Тіна Кароль стала зіркою TikTok

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Популярна співачка Тіна Кароль поділилася секретами свого успіху. Фраза сказана зіркою наприкінці опублікованого відео стала мемом у мережі.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

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У короткому топі та спортивних штанах артистка поділилася із шанувальниками секретами про те, як їй вдається відіграти 3 концерти поспіль і при цьому виглядати богинею.

Кароль розповіла, що готується до виступів як до серйозних змагань і дуже вимогливо до себе ставиться. Через сильне навантаження у зірки іноді на сцені з'являються судоми, проте про це ніхто навіть не здогадується.

"Як до змагань можна віднестись. Тільки дисципліна. Як ти їси, як ти спиш. Але це не робиться за день. Це системне життя", — поділилась вона.

Наприкінці ролику артистка несподівано вигукує "Боже, я гола. Ідіть звідси" і перериває зйомку. Українців розсмішив цей коментар. Шанувальники захоплюються трудоголізмом Кароль та дякують їй за шалену мотивацію.

Коментарі під відео Тіни Карооль. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль у мінісукні залізла верхи на "козла". А також зірка прогулялася босоніж по засніженим Карпатам.