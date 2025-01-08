Тіна Кароль оголила підтягнуте тіло — фото

Тіна Кароль похизувалася сталевим пресом у коротенькому топі
Співачка Тіна Кароль багато присвячує час роботі над собою та своїм тілом. Знаменитість продемонструвала шанувальникам результат своїх тренувань.
Фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль похизувалася фігурою
У stories співачка опублікувала ранкове фото, де перед дзеркалом похизувалася вигинами свого тіла.
На світлині 39-річна Кароль позувала у білих спортивних штанах та коротенькому сірому топі, демонструючи підкачаний прес. Зірка була без жодної краплі косметики та притримувала рукою розпущене волосся.
Фани були у захваті від зовнішнього вигляду співачки та наробили їй чимало компліментів.
"Ви дивовижна!".
"За таким тілом стоїть титанічна праця!".
"Прес просто вау!".
"Богиня! Тіло мрії!".
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль у мінісукні залізла верхи на "козла".
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