Тіна Кароль оголила підтягнуте тіло — фото

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль багато присвячує час роботі над собою та своїм тілом. Знаменитість продемонструвала шанувальникам результат своїх тренувань.

Фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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У stories співачка опублікувала ранкове фото, де перед дзеркалом похизувалася вигинами свого тіла.

На світлині 39-річна Кароль позувала у білих спортивних штанах та коротенькому сірому топі, демонструючи підкачаний прес. Зірка була без жодної краплі косметики та притримувала рукою розпущене волосся.

Тіна Кароль показала підкачаний прес. Фото: instagram.com/tina_karol

Фани були у захваті від зовнішнього вигляду співачки та наробили їй чимало компліментів.

"Ви дивовижна!".

"За таким тілом стоїть титанічна праця!".

"Прес просто вау!".

"Богиня! Тіло мрії!".

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль у мінісукні залізла верхи на "козла".

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