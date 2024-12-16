Тина Кароль похвасталась своей новогодней елкой — фото

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль показала свое уютное жилище. Звезда похвасталась тем, что уже успела украсить свой дом к новогодним праздникам.

Фото исполнительница поделилась в своем канале в Instagram.

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Тина Кароль показала свою новогоднюю елку

На фото Тина показала новогоднюю елку, украшенную гирляндой и игрушками в виде вязаных свитерков, подарков и сапожков.

Артистка предпочла искусственную елку с имитацией снега на веточках.

Гостиная Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

В гостиной Кароль расположен большой камин из белого камня, который придает уют и особую атмосферу. Его певица также украсила рождественским венком и гирляндой из искусственной хвои.

Напомним, на днях на концерте Тины Кароль ее поклонник ошеломил косплеем ее образа из "Евровидения".

Также мы писали, что известный украинский певец послал Тину Кароль из-за первых результатов нацотбора на "Евровидение-2025".