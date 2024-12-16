Тина Кароль похвасталась своей новогодней елкой — фото

Тина Кароль показала, как украсила дом к новогодним праздникам
Певица Тина Кароль показала свое уютное жилище. Звезда похвасталась тем, что уже успела украсить свой дом к новогодним праздникам.
Фото исполнительница поделилась в своем канале в Instagram.
Тина Кароль показала свою новогоднюю елку
На фото Тина показала новогоднюю елку, украшенную гирляндой и игрушками в виде вязаных свитерков, подарков и сапожков.
Артистка предпочла искусственную елку с имитацией снега на веточках.
В гостиной Кароль расположен большой камин из белого камня, который придает уют и особую атмосферу. Его певица также украсила рождественским венком и гирляндой из искусственной хвои.
Напомним, на днях на концерте Тины Кароль ее поклонник ошеломил косплеем ее образа из "Евровидения".
Также мы писали, что известный украинский певец послал Тину Кароль из-за первых результатов нацотбора на "Евровидение-2025".
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