Тина Кароль показала, что отправила в Херсон после подрыва Каховской ГЭС

Певица Тина Кароль. Фото: Google

Экологическая и гуманитарная катастрофы на юге Украины, которые вызвали подрыв оккупантами Каховской ГЭС, объединил украинцев еще сильнее. В Херсонскую область каждый час отправляют тонны гуманитарной помощи. Свой вклад внесла и певица Тина Кароль.

Об этом она сообщила в видео, опубликованном в своем Instagram.

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На видео 38-летняя певица стоит в черной футболке и серых брюках возле гуманитарной помощи, которую собрали сотрудницы ее именного фонда. В Херсонскую область команда Кароль отправила лодки, жилеты, штаны-броды и другие необходимые вещи.

"Когда узнали о новости о Херсоне, сердце кроется. Всем чем можем, помогаем. Херсон, держись", — сказала Тина.

Кароль отметила, что ее благотворительному фонду уже девять лет. До полномасштабной войны он заботился об онкобольных детей. Сейчас команда помогает ВСУ и социально уязвимым группам населения.

Напомним, ранее мы писали, что певица Светлана Лобода готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина возмущена реакцией мира на подрыв Каховской ГЭС.