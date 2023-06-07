Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода емоційно відреагувала на трагедію у Херсонській області. Зірка запропонувала допомогу постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Зірка розповіла про це у своєму Instagram.

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За словами артистки, зараз багато її друзів їдуть на місце трагедії, щоб допомогти постраждалим. Сама артистка також готова надати підтримку.

"Другий день я не можу ні про що думати. Трагедія на Новокаховскій ГЕС це — катастрофа рівня Чорнобильської АЕС і весь світ мовчить!, — говорить співачка і додає, — Також я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила Росія. Ключова роль кожного з нас зараз - зібрати докупи всі свої сили, об’єднатися, допомагати і ніколи, ніколи не залишатися байдужими. Я прошу вас вірити, підтримувати одне одного і ніколи не втрачати впевненість в тому, що справедливості — бути. Російський режим обов‘язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ".

Співачка також повідомила, що вже зі своєїю командою передала 100 000 гривень благодійному фонду, який допомагає дітям і сім’ям, що постраждали від трагедії після підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, співачка Руслана звернулась до світової спільноти по допомогу. Зірка закликала допомогти з евакуацією людей, які постраждали після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Раніше відомий український репер Потап висловився про черговий злочин росіян. Популярний артист прокоментував підрив Каховської ГЕС, який здійснила Росія, та розповів про початок агонії.