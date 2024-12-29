Тина Кароль происходила босиком среди Карпат

Украинская певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная певица Тина Кароль в конце года отправилась на отдых. Звезда показалась среди живописных пейзажей Карпат босиком.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

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Певица поделилась коротким видео, на кадрах которого прогулялась босиком по заснеженному крыльцу гостиницы на фоне живописного леса в Карпатах. Звезда позировала перед камерой в объемном розовом худи, светлых брюках-кюлотах и бежевом платке.

Фаны оценили новые кадры звезды. Пользователи соцсетей восхищаются ее стильным образом.

"Малая немного хулиганит, по снегу босая".

"Такой милый образ! Розовый придает уют этой холодной зимней атмосфере".

"Обожаю!!! Горы делают чудеса с людьми".

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль показала себя в юности. Также мы рассказывали, как Кароль украсила дом к новогодним праздникам.