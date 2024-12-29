Тіна Кароль походила босоніж серед Карпат

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Популярна співачка Тіна Кароль наприкінці року вирушила на відпочинок. Зірка показалася серед мальовничих краєвидів Карпат босоніж.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

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Співачка поділилася коротким відео, на кадрах якого прогулялася босоніж по засніженому ґанку готелю на тлі мальовничого лісу в Карпатах. Зірка позувала перед камерою у об'ємному рожевому худі, світлих штанах-кюлотах та бежевій хустині.

Фани оцінили нові кадри зірки. Користувачі соцмереж захоплюються її стильним образом.

"Мала трохи хуліганить, по снігу боса".

"Такий милий образ! Рожевий додає затишку цій холодній зимовій атмосфері".

"Обожнюю!!! Гори роблять дива з людьми".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль показала себе у юності. Також ми розповідали, як Кароль прикрасила оселю до новорічних свят.