Як Тіна Кароль змінилася з роками — фото у дитинстві і зараз

Не впізнати — Тіна Кароль показала себе у юності
Співачка Тіна Кароль пригадала, якою була в юні роки. Виконавиця поділилася із шанувальниками архівною світлиною, на якій вони ледь впізнали майбутню зірку.
Фото артистка опублікувала в своєму Instagram.
Якою Тіна Кароль була в юності
У своєму фотоблогу знаменитість поділилася колажем, на якому наочно показала, як змінилася із роками.
На першому фото, яке було зроблено нещодавно, вже доросла Тіна позувала на камеру. А на другому фото фани побачили співачку у шкільні роки.
Шанувальники зазначили, що за весь цей час Тіна дуже змінилася, а також провела дуже велику роботу над собою та своєю зовнішністю.
"Тіна досягла цілі, дуже гарна фігура!".
"Мотивуєте своїм прикладом".
"Завжди була і є дуже вродливою".
"Нічого собі архіви які".
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала, як прикрасила новорічну ялинку.
Також ми писали, що у Варшаві фанат співачки приголомшив косплеєм її образу з "Євробачення-2024".
Читайте Новини.LIVE!