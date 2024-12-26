Як Тіна Кароль змінилася з роками — фото у дитинстві і зараз

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль пригадала, якою була в юні роки. Виконавиця поділилася із шанувальниками архівною світлиною, на якій вони ледь впізнали майбутню зірку.

Фото артистка опублікувала в своєму Instagram.

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У своєму фотоблогу знаменитість поділилася колажем, на якому наочно показала, як змінилася із роками.

На першому фото, яке було зроблено нещодавно, вже доросла Тіна позувала на камеру. А на другому фото фани побачили співачку у шкільні роки.

Тіна Кароль зараз та в юності. Фото: instagram.com/tina_karol

Шанувальники зазначили, що за весь цей час Тіна дуже змінилася, а також провела дуже велику роботу над собою та своєю зовнішністю.

"Тіна досягла цілі, дуже гарна фігура!".

"Мотивуєте своїм прикладом".

"Завжди була і є дуже вродливою".

"Нічого собі архіви які".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала, як прикрасила новорічну ялинку.

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