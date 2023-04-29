Тина Кароль удаляет клип на песню "Honey & МЕД" после громкого скандала

Певица Тина Кароль. Фото: facebook/Тина Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль объявила, что собирается удалить видео на свою новую песню "Honey & МЕД". Она отметила, что это решение было трудным, так как песня посвящена ее умершему мужу — продюсеру Евгению Огиру, который скончался 10 лет назад.

Об этом Кароль сказала в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1".

Читайте также:

Решение Тины Кароль

Кароль пояснила, что решила удалить клип, чтобы не ставить под сомнение свою репутацию и не допустить появления негативного нарратива, связанного с тем, что к видео имеют отношение российские работники, что противоречит ее национальным интересам. По ее словам, она любит Украину и уже давно ставит ее интересы выше своих.

Кароль признала, что удаление клипа было для нее непростым решением. Она подчеркнула, что ее репутация — это ее жизнь, и она не готова позволить, чтобы даже косвенно появлялись какие-либо нарративы, которые могут подорвать ее авторитет и вызвать недоверие у ее поклонников.

"Мне сложно. Ничего страшного. Будет другой клип. Это дорого, это неприятно и это касалось любви моей жизни", — добавила артистка.

Кароль отметила, что не знала всех, кто работал над видео, и узнала о том, что к работе над ним причастны россияне только после премьеры. Она не хочет, чтобы ее творческая работа ассоциировалась с теми, кто не разделяет ее убеждений и принципов. Она добавила, что удаление видео не является концом и что у нее есть другие планы на клип, но это решение было необходимым.

Напомним, что популярная украинская певица, актриса и телеведущая, народная артистка Украины Тина Кароль удивила публику своими новыми фотографиями. Известная артистка показала себя в откровенном виде, сидя на стуле в одном халате.