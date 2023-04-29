Тіна Кароль видаляє кліп на пісню "Honey & МЕД" після гучного скандалу

Співачка Тіна Кароль. Фото: facebook/Тіна Кароль

Відома українська співачка Тіна Кароль оголосила, що має намір видалити відео на свою нову пісню "Honey & МЕД". Вона зазначила, що це рішення було важким, оскільки пісня присвячена її померлому чоловікові — продюсеру Євгену Огіру, який помер 10 років тому.

Про це Кароль сказала у прямому ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Рішення Тіни Кароль

Кароль пояснила, що вирішила видалити кліп, щоб не ставити під сумнів свою репутацію і не допустити появи негативного наративу, пов'язаного з тим, що відео мають відношення російські працівники, що суперечить її національним інтересам. За її словами, вона любить Україну і вже давно ставить її інтереси вище за свої.

Кароль визнала, що видалення кліпу було для неї непростим рішенням. Вона наголосила, що її репутація — це її життя, і вона не готова дозволити, щоб навіть побічно з'являлися якісь наративи, які можуть підірвати її авторитет та викликати недовіру у її шанувальників.

"Мені складно. Нічого страшного. Буде інший кліп. Це дорого, це неприємно і це стосувалося кохання мого життя", — додала артистка.

Кароль зазначила, що не знала всіх, хто працював над відео, і дізналася, що до роботи над ним причетні росіяни лише після прем'єри. Вона не хоче, щоб її творча робота асоціювалася з тими, хто не поділяє її переконань та принципів. Вона додала, що видалення відео не є кінцем і що вона має інші плани на кліп, але це рішення було необхідним.

Нагадаємо, що популярна українська співачка, актриса та телеведуча народна артистка України Тіна Кароль здивувала публіку своїми новими фотографіями. Відома артистка показала себе у відвертому вигляді, сидячи на стільці в одному халаті.