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Тина Кароль отреагировала на скандал с россиянами, которые работали над ее новым клипом

28 апреля 2023 16:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тина Кароль отреагировала на скандал с россиянами, которые работали над ее новым клипом
Певица Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В соцсетях разразился скандал с певицей Тиной Кароль. В день кровавых массированных ракетных обстрелов 28 апреля, артистка презентовала новый клип на песню "Honey & Мед". Внимательные поклонники заметили, что, как минимум  двух россиян привлекли к работе над видео. Узнав об этом и многочисленных обвинениях в якобы сотрудничестве с гражданами страны-террориста, Кароль записала видеообращение.

Певица опубликовала его в своем Telegram-канале.

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Что сказала Кароль

Съемки видео на песню Honey & Мед проходили в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Клип снял украинский режиссер Генри Липатов. Он родился в советской России, но вырос в Киеве. После этого основал собственную компанию. С ним Тина Кароль сотрудничает уже не в первый раз.

О том, что к работе над клипом были привлечены россияне, живущие в Тюмени, певица не знала.

"Это непосредственно люди, которые что-то красят, что-то рисуют, кто-то делает монтаж, постпродакшен. И всех этих людей я никогда не знаю и никогда с ними не соприкасаюсь... Мне так же не приятно. Для меня война существует с 2014 года. Я на информационном и культурном сопротивлении нахожусь давно и всегда. Поэтому никакого предательства нет", — заявила Кароль.

Также певица отметила, что будет ждать официальных объяснений и извинений от продакшена, работавшего над ее новым клипом.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько заверила: пятый президент Украины Петр Порошенко сделал все возможное, чтобы ей аннулировали визу в США. Также мы рассказывали, что Тина Кароль с другими украинскими суперзвездами выступит в финале "Евровидения-2023" в английском Ливерпуле.

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