Тина Кароль и другие звезды на премии Billboard — фото

Тина Кароль посетила премию издания Billboard в Лос-Анджелесе: кто победил
В Лос-Анджелесе прошла церемония Billboard Women in Music, на которой традиционно отмечают заслуги женщин в музыкальной индустрии. Гостями торжественного мероприятия стали многие мировые знаменитости. Церемонию посетила и Тина Кароль, которая сейчас находится в США.
Об этом в соцсетях сообщили фан-сообществу украинской певицы.
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Артистка Лада Дель Рэй получила награду Visionary Award, певицу Ким Петрас почтили в номинации Chartbreaker Award, а корейская женская группа Twice получила статуэтку Breakthrough Award.
Певица Оливия Родриго появилась на премии в одежде от бренда Chloe: коричневый топ с открытыми плечами и светлые брюки с принтом. Немецкая супермодель Хайди Клум пришла на церемонию в желтом платье с глубоким декольте и разрезом. Свой образ она дополнила белым пальто.
Украинская певица на Billboard Women in Music появилась в красном платье до пола. В соцсетях Кароль пока никак не прокомментировала свой визит на звездное событие.
Напомним, ранее мы писали, что в Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Абсолютным триумфатором стал фильм Дэн Квана и Дэниела Шайнерта "Все всегда и в то же время".
Фото: Reuters