Переможці 29-ї премії Гільдії кіноакторів США

Все ближче до Оскара: переможці премії Гільдії кіноакторів США
У готелі Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесі (США) відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США. Абсолютним тріумфатором став фільм Ден Квана та Деніела Шайнерта "Все завжди і водночас". Стрічка здобула нагороди одразу у чотирьох категоріях.
Новини.LIVE розкаже про основних переможців премії.
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Найкраща жіноча роль — Мішель Єо, "Все завжди і водночас"
Найкраща чоловіча роль — Брендан Фрейзер, "Кіт"
Найкраща актриса в мінісеріалі — Джесіка Честейн, "Джордж і Теммі"
Найкращий актор у мінісеріалі — Сем Елліотт, "1883"
Найкраща акторка у комедійному серіалі — Джин Смарт, "Хитрощі"
Найкращий актор у комедійному серіалі — Джеремі Аллен Уайт, "Ведмідь"
Найкраща актриса другого плану — Джеймі Лі Кертіс, "Все завжди і водночас"
Найкращий актор другого плану — Ке Хюї Куан, "Все завжди і водночас"
Найкраща актриса в драматичному серіалі — Дженніфер Кулідж, "Білий лотос"
Найкращий актор у драматичному серіалі — Джейсон Бейтман, "Озарк"
Найкращий акторський склад у драматичному серіалі — "Білий лотос"
Найкращий акторський склад в ігровому кіно — "Все завжди і водночас"
Найкращий акторський склад у комедійному серіалі — "Початкова школа "Ебботт"
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Лондоні відбулася 76-та церемонія премії BAFTA, яку вручає Британська академія кіно та телевізійних мистецтв. Переможців оголосили в Королівському фестивальному залі Southbank Centre.
Фото: REUTERS