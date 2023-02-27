Переможці 29-ї премії Гільдії кіноакторів США

Найкращий акторський склад в ігровому кіно — "Все завжди і водночас"

У готелі Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесі (США) відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США. Абсолютним тріумфатором став фільм Ден Квана та Деніела Шайнерта "Все завжди і водночас". Стрічка здобула нагороди одразу у чотирьох категоріях.

Новини.LIVE розкаже про основних переможців премії.

Найкраща жіноча роль — Мішель Єо, "Все завжди і водночас"

Найкраща чоловіча роль — Брендан Фрейзер, "Кіт"

Найкраща актриса в мінісеріалі — Джесіка Честейн, "Джордж і Теммі"

Найкращий актор у мінісеріалі — Сем Елліотт, "1883"

Найкраща акторка у комедійному серіалі — Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор у комедійному серіалі — Джеремі Аллен Уайт, "Ведмідь"

Найкраща актриса другого плану — Джеймі Лі Кертіс, "Все завжди і водночас"

Найкращий актор другого плану — Ке Хюї Куан, "Все завжди і водночас"

Найкраща актриса в драматичному серіалі — Дженніфер Кулідж, "Білий лотос"

Найкращий актор у драматичному серіалі — Джейсон Бейтман, "Озарк"

Найкращий акторський склад у драматичному серіалі — "Білий лотос"

Найкращий акторський склад в ігровому кіно — "Все завжди і водночас"

Найкращий акторський склад у комедійному серіалі — "Початкова школа "Ебботт"

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Лондоні відбулася 76-та церемонія премії BAFTA, яку вручає Британська академія кіно та телевізійних мистецтв. Переможців оголосили в Королівському фестивальному залі Southbank Centre.

Фото: REUTERS