Тина Кароль удивила подписчиков смелой фотосессией без макияжа и нижнего белья
Тина Кароль поделилась соблазнительной, но в то же время уютной фотосессией. На фотографиях певица показалась без мейкапа, а на одной из смелых фото показала, что на ней нет нижнего белья.
Фото опубликовала в Instagram.
Поклонники оценили
38-летняя Тина Кароль часто делится с подписчиками своими фотосессиями в соблазнительных образах. Однако последние фото звезды оказались не только откровенными, но и особенно нежными, заметили поклонники.
Кароль показала себя без макияжа и в удобной одежде: на некоторых фото звезда позирует в свитшоте и джинсах, на других — в плюшевом бра.
На одном из фото певица, словно заигрывая с подписчиками, показала, что под джинсами у нее ничего нет.
В комментариях поклонники выразили свое искреннее восхищение Тиной и ее красотой.
"Женщина со временем становится еще красивее. Это о Вас точно".
"Нежная и женственная! Обожаю".
"Топик-пледик сомневаюсь, греет ли, но точно эффектный".
"Вау! Картина: красота, любовь, вера, вдохновение!"
Напомним, Тина Кароль заинтриговала украинцев кадрами по съемкам клипа.
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