Тина Кароль удивила подписчиков смелой фотосессией без макияжа и нижнего белья

Тина Кароль в новой фотосессии. Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль поделилась соблазнительной, но в то же время уютной фотосессией. На фотографиях певица показалась без мейкапа, а на одной из смелых фото показала, что на ней нет нижнего белья.

Фото опубликовала в Instagram.

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Поклонники оценили

38-летняя Тина Кароль часто делится с подписчиками своими фотосессиями в соблазнительных образах. Однако последние фото звезды оказались не только откровенными, но и особенно нежными, заметили поклонники.

Кароль показала себя без макияжа и в удобной одежде: на некоторых фото звезда позирует в свитшоте и джинсах, на других — в плюшевом бра.

На одном из фото певица, словно заигрывая с подписчиками, показала, что под джинсами у нее ничего нет.

Тина Кароль в новой фотосессии. Фото: instagram.com/tina_karol

В комментариях поклонники выразили свое искреннее восхищение Тиной и ее красотой.

Тина Кароль в новой фотосессии. Фото: instagram.com/tina_karol

"Женщина со временем становится еще красивее. Это о Вас точно".

"Нежная и женственная! Обожаю".

"Топик-пледик сомневаюсь, греет ли, но точно эффектный".

"Вау! Картина: красота, любовь, вера, вдохновение!"

Напомним, Тина Кароль заинтриговала украинцев кадрами по съемкам клипа.

Также мы писали, что Тина Кароль отказалась от брендов и рассекретила стоимость своей повседневной одежды.