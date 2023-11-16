Тіна Кароль здивувала підписників сміливою фотосесією без мейкапу та спіднього
Тіна Кароль поділилася спокусливою, але у той самий час затишною фотосесією. На світлинах співачка показалася без мейкапу, а на одній зі сміливих фото показали, що не має спіднього.
Фото опублікувала в Instagram.
Прихильники оцінили
38-річна Тіна Кароль часто ділиться з підписниками своїми фотосесіями у спокусливих образах. Проте останні фото зірки виявилися не лише відвертими, а і по-особливому ніжними, помітили прихильники.
Кароль показала себе без мейкапу і у зручному одязі: на деяких фото зірка позує у світшоті і джинсах, на інших — у плюшевому бра.
На одному з фото співачка, ніби заграваючи з підписниками, показала, що під джинсами у неї нічого немає.
У коментарях прихильники виказали своє щире захоплення Тіною та її вродою.
"Жінка з часом стає ще вродливіша. Це про Вас точно".
"Ніжна і жіночна! Обожнюю".
"Топік-плєдік сумніваюсь чи гріє але точно ефектний".
"Вау! Картина: краса, любов, віра, натхнення!"
Нагадаємо, Тіна Кароль заінтригувала українців кадрами зі зйомок кліпу.
Також ми писали, що Тіна Кароль відмовилась від брендів і розсекретила вартість свого повсякденного вбрання.
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