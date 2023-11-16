Тіна Кароль здивувала підписників сміливою фотосесією без мейкапу та спіднього

Тіна Кароль у новій фотосесії. Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль поділилася спокусливою, але у той самий час затишною фотосесією. На світлинах співачка показалася без мейкапу, а на одній зі сміливих фото показали, що не має спіднього.

Фото опублікувала в Instagram.

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Прихильники оцінили

38-річна Тіна Кароль часто ділиться з підписниками своїми фотосесіями у спокусливих образах. Проте останні фото зірки виявилися не лише відвертими, а і по-особливому ніжними, помітили прихильники.

Кароль показала себе без мейкапу і у зручному одязі: на деяких фото зірка позує у світшоті і джинсах, на інших — у плюшевому бра.

На одному з фото співачка, ніби заграваючи з підписниками, показала, що під джинсами у неї нічого немає.

Тіна Кароль у новій фотосесії. Фото: instagram.com/tina_karol

У коментарях прихильники виказали своє щире захоплення Тіною та її вродою.

Тіна Кароль у новій фотосесії. Фото: instagram.com/tina_karol

"Жінка з часом стає ще вродливіша. Це про Вас точно".

"Ніжна і жіночна! Обожнюю".

"Топік-плєдік сумніваюсь чи гріє але точно ефектний".

"Вау! Картина: краса, любов, віра, натхнення!"

Нагадаємо, Тіна Кароль заінтригувала українців кадрами зі зйомок кліпу.

Також ми писали, що Тіна Кароль відмовилась від брендів і розсекретила вартість свого повсякденного вбрання.