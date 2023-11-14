Тіна Кароль показала загадкового красеня зі свого кліпу — схожий на Дана Балана

Українська співачка Тіна Кароль у своєму шоу "Красиво" у 2022 році. Фото: скриншот з YouTube

Одна з найяскравіших представниць українського шоу-бізнесу, співачка Тіна Кароль поділилася відвертими знімками. Популярна артистка показала пікантні фотографії зі зйомок кліпу на свою нову пісню під назвою "Не святі".

Відповідними фотографіями Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Зйомки кліпу на пісню Тіни Кароль "Не святі"

На офіційній сторінці української співачки з’явилися фотографії зі зйомок кліпу на пісню "Не святі". На знімках Тіна Кароль показала, як створювалися певні моменти у кліпі, де вона постала у досить відвертому вбранні.

На знімках артистка показала фотографію себе, відео зйомок моменту дощу і вогню, а також загадкового чоловіка. До того ж Тіна Кароль зазначила, що пісня для неї щоразу є справжнім ризиком і викликом, і поцікавилася в підписників, з чим в них асоціюється цей трек.

"Щоразу пісня — це ризик та виклик. Дякую за відгуки, які асоціації вона несе для тебе?" — підписала свої фотографії відома українська артистка Тіна Кароль.

Співачка Тіна Кароль за кадром зйомок кліпу на пісню "Не святі". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Тіни Кароль з кліпу

Побачивши нові фотографії на сторінці співачки, її фоловери не змогли їх проігнорувати. Люди також помітили загадкового чоловіка на фотографії, де він стоїть нібито під дощем і палить цигарку, і одразу ж почали про казати у коментарях, що це може бути співак Дан Балан.

Щось цей хлопець дуже нам нагадує одного молдавського співака

Актор дуже схожий на @danbalan, думаю, що в цьому і була ваша задумка, так, @tina_karol? Навіть образ підібраний один в один, манери, жести, каблучки

Я любила пісні і творчість… Що з Кароль сталось? Що я відчуваю? Фальш і просто баблорубство. І жести в танцях — і так піде

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Пісня Тіни Кароль "Не святі"

Не так давно у творчості співачки з’явилася нова пісня про кохання під назвою "Не святі". Також Тіна Кароль випустила і кліп до неї, де вона постала у досить відвертому вбранні. Втім, на сьогодні ця робота вже зібрала один мільйон переглядів.

Чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана

Ще до початку повномасштабного вторгнення українська співачка Тіна Кароль і артист з Молдови Дан Балан разом сиділи у складі журі вокального шоу "Голос країни". У кожному випуску вони поводилися так, немов між ними щось є, через що глядачі почали підозрювати, що в них роман.

Співачка Тіна Кароль і артист Дан Балан у шоу "Голос країни". Фото: скриншот з YouTube

Згодом Тіна і Дан презентували спільну пісню під назвою "Помнишь" і кліп до неї, в якому показали свої стосунки. Через це шанувальники їхньої творчості тривалий час думали, що між ними щось є, але ніхто з артистів цього не підтверджував.

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