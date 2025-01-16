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Тина Кароль обвинила участника Нацотбора в мошенничестве

16 января 2025 13:00
Мария Покровская - Редактор
Нацотбор-2025 - Тина Кароль обвинила одного из участников в махинациях
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
Мария Покровская - Редактор

Вокруг Нацотбора на "Евровидение-2025" разгорелся очередной скандал — певицу  FIЇNKA обвинили в плагиате. Продюсер нынешнего шоу Тина Кароль отреагировала на упреки в сети и обвинила одного из участников в нечестной игре.

Певица прокомментировала ситуацию в своем Telegram.

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Тина Кароль отреагировала на скандал вокруг FIЇNKA

В сети возник спор относительно конкурсной песни  FIЇNKA "Культура". Пользователь TikTok lil.oden сравнил трек певицы с латиноамериканским хитом Con Altura.

На скандальное видео отреагировала Тина Кароль. По мнению продюсера Нацотбора, никакого плагиата в треке украинской артистки нет.

"Я радуюсь, что участники и их песни не оставляют равнодушными никого. Никакого сходства песен нет ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием! У Фиинки слово "хук" звучит как "культура", а у Росалии — "con altura" (что означает вести себя достойно). Этот упрек на сходство песен в комментариях (их немного, спасибо сознательным) не является компетентным", — сказала Кароль.

Тина Кароль отреагировала на скандал с FIЇNKA
Тина Кароль прокомментировала скандал. Фото: скриншот

Кроме того, продюсер намекнула, что кто-то из участников таким образом пытается устранить конкурентку. Кароль призналась, что знает, кто из претендентов на финал решил махлевать, однако имя'я называть не стала.

"Всем, кто в списке лонглиста или не прошел в него, ведите с честью борьбу, и судьба улыбнется вам. P.S. Я знаю кто, но пока наблюдаю", — написала Тина.

Напомним, в "Дії" продолжается голосование за 10-го финалиста Нацотбора на "Евровидение-2025".

Также мы писали, что один из участников Нацотбора планирует представить другую страну на песенном шоу.

 

Евровидение скандал Тина Кароль музыка украинские звезды конкурс

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