"Теневой бан Украины": Ефросинина возмущена реакцией мира на подрыв ГЭС в Украине

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Google

Уже третий день социальные сети украинских знаменитостей посвящены экологической и гуманитарной катастрофе на юге Украины, которую вызвал подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Шоувумен и общественный деятель высказалась по поводу международных организаций, институтов и влиятельных людей, некоторые из которых мешают ей доносить миру правду.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Ефросининой.

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По словам Маши, на глазах всей планеты пол тысячи квадратных километров нашей прекрасной земли уходят под воду, унося все живое. Украинцы бросились на помощь из всех уголков страны: спасают людей, животных, свозят необходимое.

В то же время мировое сообщество не торопится не то что направлять спасателей в Украину — оно молчит. В 2018 году Ефросинина стала Почётным послом фонда ООН в области народонаселения в Украине. Но сейчас Маша разочарована организацией, с которой она сотрудничала.

"ООН, пожалуй, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких. Позорное поведение этой организации перечеркивает все, что сделал для Украины их украинский фонд-представитель во время войны", — отметила Ефросинина.

В своем сообщении Маша также упомянула другую международную организацию — Красный Крест. А также экоактивистку Грету Тунберг и бизнесмена Илона Маска.

"Красный Крест раздает деньги жителям Щебекино (российский город в Белгородские области. — Ред.), потому что они, пожалуй, важнее людей и животных, захлебывающихся под водой в Каховке. Грета Тунберг, видимо, где-то летит на своем частном джете на очередную показательную одинокую акцию против загрязнения планеты пластиком, потому что до сих пор от малышки ни слова об ужасной экологической катастрофе в Украине. Илон Маск пишет что "не все так однозначно", — возмутилась Маша.

По словам Ефросининой, все они оказывают мировое влияние. Твиты Илона Маска, например, читают более 140 млн подписчиков. В то же время почти все сообщения и сториз украинцев с правдой о последствиях подрыва Каховской ГЭС беспощадно удаляются организацией Meta. Именно ей принадлежат в частности Facebook и Instagram.

"Мое вчерашнее обращение к враждебному народу успело репостнуть 300 тысяч за три часа. Но и оно уже снесено. Нам всем, кто писал и пишет правду, за каждое такое удаление светит теневой бан — это когда ты можешь себе публиковать что-то, но никто не увидит. Мы это переживем — уже даже не в сотый раз. Но вот переживет ли такой масштабный "теневой бан" Украина", — подытожила Ефросинина.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.