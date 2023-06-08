"Теневой бан Украины": Ефросинина возмущена реакцией мира на подрыв ГЭС в Украине
Уже третий день социальные сети украинских знаменитостей посвящены экологической и гуманитарной катастрофе на юге Украины, которую вызвал подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Шоувумен и общественный деятель высказалась по поводу международных организаций, институтов и влиятельных людей, некоторые из которых мешают ей доносить миру правду.
Соответствующая публикация появилась в Instagram Ефросининой.
Молчание мира
По словам Маши, на глазах всей планеты пол тысячи квадратных километров нашей прекрасной земли уходят под воду, унося все живое. Украинцы бросились на помощь из всех уголков страны: спасают людей, животных, свозят необходимое.
В то же время мировое сообщество не торопится не то что направлять спасателей в Украину — оно молчит. В 2018 году Ефросинина стала Почётным послом фонда ООН в области народонаселения в Украине. Но сейчас Маша разочарована организацией, с которой она сотрудничала.
"ООН, пожалуй, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких. Позорное поведение этой организации перечеркивает все, что сделал для Украины их украинский фонд-представитель во время войны", — отметила Ефросинина.
В своем сообщении Маша также упомянула другую международную организацию — Красный Крест. А также экоактивистку Грету Тунберг и бизнесмена Илона Маска.
"Красный Крест раздает деньги жителям Щебекино (российский город в Белгородские области. — Ред.), потому что они, пожалуй, важнее людей и животных, захлебывающихся под водой в Каховке. Грета Тунберг, видимо, где-то летит на своем частном джете на очередную показательную одинокую акцию против загрязнения планеты пластиком, потому что до сих пор от малышки ни слова об ужасной экологической катастрофе в Украине. Илон Маск пишет что "не все так однозначно", — возмутилась Маша.
По словам Ефросининой, все они оказывают мировое влияние. Твиты Илона Маска, например, читают более 140 млн подписчиков. В то же время почти все сообщения и сториз украинцев с правдой о последствиях подрыва Каховской ГЭС беспощадно удаляются организацией Meta. Именно ей принадлежат в частности Facebook и Instagram.
"Мое вчерашнее обращение к враждебному народу успело репостнуть 300 тысяч за три часа. Но и оно уже снесено. Нам всем, кто писал и пишет правду, за каждое такое удаление светит теневой бан — это когда ты можешь себе публиковать что-то, но никто не увидит. Мы это переживем — уже даже не в сотый раз. Но вот переживет ли такой масштабный "теневой бан" Украина", — подытожила Ефросинина.
Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.