Тышкевич обвинила в сексуальных домогательствах Юрия Высоцкого на фоне скандала с Билоусом

Екатерина Тышкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич внезапно отреагировала на скандал вокруг художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра Андрея Билоуса. Она заявила, что это не единственный преподаватель КНУ имени Карпенко-Карого, который домогается к студентам.

Об этом она написала в соцсетях.

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Актриса Екатерина Тышкевич написала, что стоит привлечь к ответственности и Юрия Высоцкого, который также преподает в КНУТКиТ им. Она сама пережила неподобающее поведение в свою сторону.

"Я уже давно предлагала дать огласку о нем также, но что-то никто не хочет пока. А моя личная история не настолько шокирующая, чтобы ее было достаточно. О других историях мне известно, и они на 100% правдивы, но девушки не решаются идти на эту войну против "мастера", — написала актриса.

Пост Екатерины Тышкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Поэтому Екатерина Тышкевич призвала всех, кто сталкивался с домогательствами со стороны преподавателя Юрия Высоцкого поделиться своими историями.

"Надо сделать все, чтобы он прекратил калечить девушек и ответил за все, что сделал. Пришло время называть имена и останавливать эту безнаказанность!" — заявила актриса.

Напомним, в чем обвиняют художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра Андрея Белоуса. Ранее Ольга Сумская шокировала рассказом о домогательствах со стороны режиссеров.