Тышкевич обвинила в сексуальных домогательствах Юрия Высоцкого на фоне скандала с Билоусом

Тышкевич обвинила еще одного преподавателя Карпенка в притязании
Украинская актриса Екатерина Тышкевич внезапно отреагировала на скандал вокруг художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра Андрея Билоуса. Она заявила, что это не единственный преподаватель КНУ имени Карпенко-Карого, который домогается к студентам.
Об этом она написала в соцсетях.
Тишкевич обвинила в сексуальных домогательствах Юрия Высоцкого
Актриса Екатерина Тышкевич написала, что стоит привлечь к ответственности и Юрия Высоцкого, который также преподает в КНУТКиТ им. Она сама пережила неподобающее поведение в свою сторону.
"Я уже давно предлагала дать огласку о нем также, но что-то никто не хочет пока. А моя личная история не настолько шокирующая, чтобы ее было достаточно. О других историях мне известно, и они на 100% правдивы, но девушки не решаются идти на эту войну против "мастера", — написала актриса.
Поэтому Екатерина Тышкевич призвала всех, кто сталкивался с домогательствами со стороны преподавателя Юрия Высоцкого поделиться своими историями.
"Надо сделать все, чтобы он прекратил калечить девушек и ответил за все, что сделал. Пришло время называть имена и останавливать эту безнаказанность!" — заявила актриса.
Напомним, в чем обвиняют художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра Андрея Белоуса. Ранее Ольга Сумская шокировала рассказом о домогательствах со стороны режиссеров.
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