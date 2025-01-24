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Тишкевич звинуватила ще одного викладача Карпенка в домаганнях

24 січня 2025 07:40
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Тишкевич звинуватила у сексуальних домаганнях Юрія Висоцького на тлі скандалу з Білоусом
Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Українська акторка Катерина Тишкевич раптово відреагувала на скандал навколо художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Вона заявила, що це не єдиний викладач КНУ імені Карпенка-Карого, який домагається до студентів.

Про це вона написала в соцмережах.

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Акторка Катерина Тишкевич написала, що варто притягнути до відповідальності і Юрія Висоцького, який також викладає в КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого. Вона сама пережила неналежну поведінку в свій бік. 

"Я вже давно пропонувала дати розголос про нього також, але щось ніхто не хоче поки. А моя особиста історія не настільки шокувальна, щоб її було достатньо. Про інші історії мені відомо, і вони на 100% правдиві, але дівчата не наважуються йти на цю війну проти "майстра", — написала акторка.

Допис Катерини Тишкевич
Допис Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тож Катерина Тишкевич закликала всіх, хто стикався з домаганнями з боку викладача Юрія Висоцького поділитися своїми історіями.

"Треба зробити все, щоб він припинив калічити дівчат і відповів за все, що зробив. Настав час називати імена і зупиняти цю безкарність!" — заявила акторка.

Нагадаємо, у чому звинувачують художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Раніше Ольга Сумська шокувала розповіддю про домагання з боку режисерів. 

Київ секс-скандал Університет насильство Катерина Тишкевич

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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