Тишкевич звинуватила у сексуальних домаганнях Юрія Висоцького на тлі скандалу з Білоусом

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич раптово відреагувала на скандал навколо художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Вона заявила, що це не єдиний викладач КНУ імені Карпенка-Карого, який домагається до студентів.

Про це вона написала в соцмережах.

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Акторка Катерина Тишкевич написала, що варто притягнути до відповідальності і Юрія Висоцького, який також викладає в КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого. Вона сама пережила неналежну поведінку в свій бік.

"Я вже давно пропонувала дати розголос про нього також, але щось ніхто не хоче поки. А моя особиста історія не настільки шокувальна, щоб її було достатньо. Про інші історії мені відомо, і вони на 100% правдиві, але дівчата не наважуються йти на цю війну проти "майстра", — написала акторка.

Допис Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тож Катерина Тишкевич закликала всіх, хто стикався з домаганнями з боку викладача Юрія Висоцького поділитися своїми історіями.

"Треба зробити все, щоб він припинив калічити дівчат і відповів за все, що зробив. Настав час називати імена і зупиняти цю безкарність!" — заявила акторка.

Нагадаємо, у чому звинувачують художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Раніше Ольга Сумська шокувала розповіддю про домагання з боку режисерів.