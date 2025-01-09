Предательница Регина Тодоренко обнажилась перед камерой — фото

Российская телеведущая Регина Тодоренко. Фото: росСМИ

Российская телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко обнажилась перед камерой. Таким образом 34-летняя уроженка Одессы, которая живет в РФ и молчит о войне на Родине, рассказала о проблемах со здоровьем.

Соответствующая публикация появилась в одном из ее пабликов. Instagram, на который подписаны более 8 млн фолловеров, не доступен на территории Украины. Его Тодоренко закрыла.

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Регина Тодоренко обнажилась перед камерой

Скандальная телеведущая, которая по слухам получила российское гражданство, призналась — у нее слабая сколиозная спина.

"Работа над собой, за которой стоят годы лечения, неприятия своего тела, невыносимой боли, угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе. Я не ищу жалости или сочувствия", — отметила предательница и показала изменения.

Регина Тодоренко показала, как изменилась ее спина. Фото: паблик предательницы

По словам Тодоренко, которая стала известна благодаря проектам "Фабрика зірок", REAL O и "Орел и Решка" проблемы со здоровьем’ям стали стимулом и мотивацией. Она хотела всему миру и себе доказать, что она — нормальная.

"За многие годы я стала очень хладнокровной и устойчивой к боли. И просто делаю вид, что боли нет, потому что не хочу уделять время страданиям и жалости к себе", — отметила одиозная телеведущая.

Регина Тодоронко в откровенной фотосессии. Фото: паблик телеведущей

Отметим, что в РФ Тодоренко переехала до полномасштабной войны. Она замужем за певцом Владом Топаловым (экс-участник группы Smash), который не скрывает своей симпатии к Кремлю. Знаменитости воспитывают двух сыновей.

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: росСМИ

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