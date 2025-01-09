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Тодоренко, яка мовчить про війну, оголилась на камеру — фото

9 січня 2025 21:45
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Зрадниця Регіна Тодоренко оголилась перед камерою — фото
Російська телеведуча Регіна Тодоренко. Фото: росЗМІ
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Російська телеведуча українського походження Регіна Тодоренко оголилась перед камерою. Таким чином 34-річна уродженка Одеси, яка живе у РФ та мовчить про війну на Батьківщині, розповіла про проблеми зі здоров’ям. 

Відповідна публікація з’явилась в одному з її пабліків. Instagram, на який підписані понад 8 млн фолловерів, не доступний на території України. Його Тодоренко закрила.  

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Регіна Тодоренко оголилась перед камерою

Скандальна телеведуча, яка за чутками отримала російське громадянство, зізналась — в неї слабка сколіозна спина.

"Робота над собою, за якою стоять роки лікування, неприйняття свого тіла, нестерпного болю, погрози від лікарів про неможливість народити самостійно і повної невпевненості у собі. Я не шукаю жалості чи співчуття", — зазначила зрадниця та показала зміни. 

Регіна Тодоренко спина
Регіна Тодоренко показала, як змфнилась її спина. Фото: паблік зрадниці

За словами Тодоренко, яка стала відома завдяки проєктам "Фабрика зірок", REAL O та "Орел і Решка" проблеми зі здоров’ям стали стимулом та мотивацією. Вона хотіла всьому світу і собі довести, що вона — нормальна. 

"За багато років я стала дуже холоднокровною і стійкою до болю. І просто вдаю, що болю немає, тому що не хочу приділяти час стражданням та жалю до себе", — зазначила одіозна телеведуча. 

Регіна Тодоронке відверта фотосесія
Регіна Тодоронко у відвертій фотосесії. Фото: паблік телеведучої

Зазначимо, що до РФ Тодоренко переїхала до повномасштабної війни. Вона заміжня за співаком Владом Топаловим (ексучасник гурту Smash), який не приховує своєї симпатії до Кремля. Знаменитості виховують двох синів. 

Регіна Тодоренко та Влад Топалов
Регіна Тодоренко та Влад Топалов. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниці Ані Лорак і  Таїсія Повалій заспівали на "Голубому огоньку" в Москві. Також ми розповідали, що володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2018" Каріна Жосан зустріла 2025 рік з путіністами.

здоров'я Регіна Тодоренко фото біль в спині російські зірки

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