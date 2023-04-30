Том Форд ушел с должности креативного директора собственного дома моды: кто его заменил

Американский дизайнер Том Форд. Фото: Courtesy of The CFDA

Американский дизайнер Том Форд ушел с поста креативного директора своего дома моды Tom Ford. Модельера заменил его давний друг и партнер Питер Хокингс.

Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба дома моды.

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Изменения в бизнесе

С брендом Tom Ford 61-летний модельер решил попрощаться в своем стиле. Он показал последнюю коллекцию, в которой показал любимые образы за все 18 лет существования компании.

В должности Форда заменил Питер Хокингс. В то же время Гийом Джесель стал исполнительным директором и президентом, сменив Доменико де Соле, другого соучредителя бренда.

Изменения произошли вскоре после закрытия соглашения о покупке Tom Ford производителем косметики и парфюмерии The Estee Lauder. Сумма сделки составляет 2.8 млрд долларов. Покупка включает прибыльную линию косметики, успешную линию одежды и бизнес по производству очков.

Итальянская группа мужской одежды Ermenegildo Zegna заключила лицензионное соглашение на 30 лет. Это позволяет Zegna Group использовать бренд и торговую марку Tom Ford, теперь она отвечает за всю мужскую и женскую моду, а также за аксессуары и нижнее белье.

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