Том Форд пішов з посади креативного директора власного будинку моди: хто його замінив

Американський дизайнер Том Форд. Фото: Courtesy of The CFDA

Американський дизайнер Том Форд пішов з посади креативного директора свого будинку моди Tom Ford. Модельєра замінив його давній друг та партнер Пітер Гокінгс.

Про це у соцмережах повідомляє пресслужба будинку моди.

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Зміни в бізнесі

З брендом Tom Ford 61-річний модельєр вирішив попрощатися у своєму стилі. Він показав останню колекцію, в якій показав найулюбленіші образи за усі 18 років існування компанії.

На посаді Форда замінив Пітер Гокінгс. Водночас Гійом Джесель став виконавчим директором та президентом, змінивши Доменіко де Соле, іншого співзасновника бренду.

Зміни відбулися невдовзі після закриття угоди щодо придбання Tom Ford виробником косметики та парфумерії The Estee Lauder. Сума угоди становить 2,8 млрд доларів. Придбання включає прибуткову лінію косметики, успішну лінію одягу та бізнес з виробництва окулярів.

Італійська група чоловічого одягу Ermenegildo Zegna уклала ліцензійну угоду терміном на 30 років. Це дозволяє Zegna Group використовувати бренд і торгову марку Tom Ford, і тепер вона відповідає за всю чоловічу та жіночу моду, а також за аксесуари та спідню білизну.

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