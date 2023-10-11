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Тоня Матвиенко на похоронах рассказала о последнем желании мамы

11 октября 2023 12:08
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Тоня Матвиенко на похоронах рассказала о последнем желании мамы
Дочь Нины Матвиенко, Тоня. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Сейчас проходит прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. 8 октября она ушла из жизни, а сегодня сотни людей в Киеве пришли попрощаться с легендой украинской сцены.

Нашла в себе силы высказаться и ее дочь Тоня Матвиенко.

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Утром украинцы собрались возле Национальной Филармонии, чтобы провести в последний путь певицу.

 

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На прощании дочь певицы Тоня Матвиенко попросила людей, которые пришли попрощаться с ее мамой, не плакать, а улыбнуться.

 

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Дочь Нины Матвиенко, Тоня, с мужем Арсеном Мирзояном. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Она объяснила свою просьбу тем, что у мамы было желание, чтобы на ее похоронах не плакали, а улыбнулись и вспомнили что-то хорошее о ней. Тоня добавила, что чувствует присутствие мамы и радуется, что останутся ее песни, которые будут памятью об артистке.

 

тоня матвиенко
Дочь Нины Матвиенко, Тоня. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Причин смерти семья не назвала. Поблагодарили всех, что пришли и будут помнить Нину Матвиенко.

 

тоня матвиенко и арсен мирзоян
Дочь Нины Матвиенко, Тоня, с мужем Арсеном Мирзояном. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985  народной артистки Украины. В 2006 году президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины. Нина Митрофановна не дожила буквально два дня до своего 76-летия.

Напомним, мы писали, что в центре Киева прощаются с Ниной Матвиенко.

Также мы сообщали, что внучка Матвиенко , похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка.

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