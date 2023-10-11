Тоня Матвієнко на похороні розповіла про останнє бажання мами

Донька Ніни Матвієнко, Тоня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Зараз триває прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко. 8 жовтня вона пішла з життя, а сьогодні сотні людей у Києві прийшли попрощатися з легендою української сцени.

Найшла в собі сили висловитися і її донька — Тоня Матвієнко.

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Зранку українці зібралися біля Національної Філармонією, щоб провести в останню путь співачку.

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов

На прощанні донька співчки Тоня Матвієнко попросила людей, які прийшли попрощатися з її мамою, не плакати, а посміхнутися.

Донька Ніни Матвієнко, Тоня, з чоловіком Арсеном Мірзояном. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вона пояснила це своє прохання тим, що мама мала бажання, аби на її похороні не плакали, а посміхнулися і згадали щось хороше про неї. Тоня додала, що відчуває присутність мами і радіє, що лишаться її пісні, які будуть памʼяттю про артистку.

Донька Ніни Матвієнко, Тоня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Причини смерті сімʼя не назвала. Подякували всім, що прийшли і що памʼятатимуть Ніну Матвієнко.

Донька Ніни Матвієнко, Тоня, з чоловіком Арсеном Мірзояном. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України. Ніна Митрофанівна не дожила буквально два дні до свого 76-річчя.

Нагадаємо, ми писали, що у центрі Києва прощаються з Ніною Матвієнко.

Також ми повідомляли, що онука Матвієнко, схожа не неї як дві краплі, розповіла, якою була бабуся.