Тоня Матвиенко показала дочерей от двух браков — фото

Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко впервые за продолжительное время поделилась фото сразу с двумя своими дочерьми. Артистка вместе с 26-летней Ульяной и 8-летней Ниной отправилась на отдых.

Фотографией с детьми исполнительница поделилась в Instagram.

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Певица поделилась счастливыми фото, на котором позировала с Ульяной и Ниной в лифте. Фотографию исполнительница оставила без подписи.

Тоня Матвиенко с дочерьми. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, Тоня Матвиенко родила старшую дочь Ульяну в 17-летнем возрасте, однако отношения с первым мужем у певицы не сложились. Дочь Нину исполнительница воспитывает вместе со вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном.

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