Тоня Матвієнко показала доньок від двох шлюбів — фото

Тоня Матвієнко на рідкісному фото показала одразу двох доньок
Співачка Тоня Матвієнко вперше за тривалий час поділилася фото одразу із двома своїми доньками. Артистка разом із 26-річною Уляною та 8-річною Ніною вирушила на відпочинок.
Світлиною з дітьми виконавиця поділилася в Instagram.
Тоня Матвієнко показала двох доньок
Зустріти різдвяні свята зіркова родина вирішила у Карпатах. Разом із доньками Матвієнко показалася на відпочинку в чотиризірковому готелі у Яремче.
Співачка поділилася щасливими фото, на якому позувала із Уляною та Ніною у ліфті. Світлину виконавиця залишила без підпису.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко народила старшу доньку Уляну у 17-річному віці, однак стосунки із першим чоловіком у співачки не склалися. Доньку Ніну виконавиця виховує разом із другим чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном.
Раніше Катерина Кухар замилувала кадрами, як разом із донькою прикрашала ялинку.
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