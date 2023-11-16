Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тоня Матвиенко показала трогательное архивное видео с мамой в сороковины после смерти arrow

Тоня Матвиенко показала трогательное архивное видео с мамой в сороковины после смерти

16 ноября 2023 12:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Тоня Матвиенко показала трогательное архивное видео о маме в сорока после смерти
Тоня Матвиенко и Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Сегодня, 16 ноября, прошло 40 дней после смерти народной артистки Украины Нины Матвиенко. Дочь певицы вспомнила маму, опубликовав трогательные архивные видео.

Поделилась ими в своем Instagram.

Читайте также:

Лети, моя Лебедка

В прошлом месяце скончалась легендарная певица Нина Митрофановна Матвиенко. Через два дня ей должно было бы исполниться 76 лет.

Сегодня сороковины после смерти певицы. В память о самом родном человеке Тоня Матвиенко опубликовала архивные видео с мамой.

В сторис певица показала видео, на котором Нина Митрофановна стоит и улыбается.

Скриншот со сторис instagram.com/tonya_matvienko

А в профиле появилось видео, на котором Нина Матвиенко во время отдыха с семьей на море, бежала по побережью за маленькой внучкой Ниной, которую назвали в честь бабушки.

 

"Лети, моя Лебедка", — подписала Тоня трогательное семейное видео.

Напомним, Мирзоян рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко.

Также мы писали, что Тоня Матвиенко призвала поддержать переименование улицы в Киеве в честь матери.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме