Тоня Матвиенко показала трогательное архивное видео о маме в сорока после смерти

Тоня Матвиенко показала трогательное архивное видео с мамой в сороковины после смерти
Сегодня, 16 ноября, прошло 40 дней после смерти народной артистки Украины Нины Матвиенко. Дочь певицы вспомнила маму, опубликовав трогательные архивные видео.
Поделилась ими в своем Instagram.
Лети, моя Лебедка
В прошлом месяце скончалась легендарная певица Нина Митрофановна Матвиенко. Через два дня ей должно было бы исполниться 76 лет.
Сегодня сороковины после смерти певицы. В память о самом родном человеке Тоня Матвиенко опубликовала архивные видео с мамой.
В сторис певица показала видео, на котором Нина Митрофановна стоит и улыбается.
А в профиле появилось видео, на котором Нина Матвиенко во время отдыха с семьей на море, бежала по побережью за маленькой внучкой Ниной, которую назвали в честь бабушки.
"Лети, моя Лебедка", — подписала Тоня трогательное семейное видео.
Напомним, Мирзоян рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко.
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