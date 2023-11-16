Тоня Матвиенко показала трогательное архивное видео о маме в сорока после смерти

Тоня Матвиенко и Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сегодня, 16 ноября, прошло 40 дней после смерти народной артистки Украины Нины Матвиенко. Дочь певицы вспомнила маму, опубликовав трогательные архивные видео.

Поделилась ими в своем Instagram.

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Лети, моя Лебедка

В прошлом месяце скончалась легендарная певица Нина Митрофановна Матвиенко. Через два дня ей должно было бы исполниться 76 лет.

Сегодня сороковины после смерти певицы. В память о самом родном человеке Тоня Матвиенко опубликовала архивные видео с мамой.

В сторис певица показала видео, на котором Нина Митрофановна стоит и улыбается.

Скриншот со сторис instagram.com/tonya_matvienko

А в профиле появилось видео, на котором Нина Матвиенко во время отдыха с семьей на море, бежала по побережью за маленькой внучкой Ниной, которую назвали в честь бабушки.

"Лети, моя Лебедка", — подписала Тоня трогательное семейное видео.

Напомним, Мирзоян рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко.

Также мы писали, что Тоня Матвиенко призвала поддержать переименование улицы в Киеве в честь матери.