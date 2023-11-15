Ніхто не розумів, що це так серйозно — Мірзоян розповів, від чого померла Ніна Матвієнко

Співачка Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мірзоян дав перше інтерв'ю після смерті своєї свекрухи — народної артистки Ніни Матвієнко. Він розповів, від якої хвороби померла співачка і згадав її останні тижні.

Цими болючими спогадами співак поділився в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Різко стало погано

Минулого місяця померла легендарна співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко. За два дні їй мало виповнитися 76 років. Вперше після цієї трагічної події чоловік її доньки Арсен Мірзоян дав інтерв'ю і вперше розповів, що стало причиною передчасної смерті.

Він розповів, що Ніна Матвієнко не любила жалітися, тому близькі не одразу помітили, що щось не так.

"Вона ніколи не жалілась... Було дивом, що Ніна Митрофанівна ні на що не жалілась, а потім щось їй дуже різко стало погано. Ми не розуміли, що це може бути. Але ніхто не розумів, що це так серйозно", — розповів Мірзоян.

Співачка завжи вела здоровий спосіб життя і ніколи не скаржилася на самопочуття.

"Вона ніколи не хотіла, щоби її слабкою вважали. Вона вважала себе здоровою людиною, в неї ніколи нічого не боліло, і завжди, коли ми їй казали, що треба ходити по лікарях, здавати аналізи, вона казала: "Я гарно себе почуваю", — згадує в інтервю співак.

Зять підтвердив, що Ніна Матвієнко захворіла на онкологічне захворювання. Останні свої дні вона провела у лікарні.

"Було важко її бачити, було важко приїздити в лікарню. Спочатку Ніна Митрофанівна просила, щоби ми не з'являлися, чоловіки. Тільки дівчата. Не хотіла, щоби її такою бачили. А потім уже, хоч-не-хоч, приїжджали всі, хто міг, всі, хто був вільний, все рівно треба було привозити ліки, просто поговорити", — поділився він.

Востаннє Арсен бачив Ніну Митрофанівну за декілька днів до її смерті. До останнього вона залишалася на позитиві.

"Хотів її сфотографувати, не встиг. Вона показувала мені лайк, тут (на великому пальці) була ця прищепка, так смішно виглядало, і вона від того посміхалась. Питала, коли це закінчиться... Вона просто хотіла, щоби це все якось закінчилось", — розказав співак.

Мірзоян розповів, що після смерті мами Тоня Матвієнко ще якийсь час залишалася сильною, адже треба було організувати похорон, щоб мама пішла красиво. Проте, коли похорон минув, стало важче.

Про смерть бабусі сказали і меншій донці, , 7-річній Ніні, розповів Арсен.

"Так і сказали, що бабусі більше нема. Ну бо в мене в дитинстві було так само, коли пішла бабуся, мені так само сказали. Діти сприймають це якось легко", — поділився він.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко закликала підтримати перейменування вулиці в Києві на честь свої матері.

Також ми писали, що Тоня Матвієнко вперше після похорону мами розповіла, як почувається.