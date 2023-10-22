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Тоня Матвієнко закликала підтримати перейменування вулиці в Києві на честь свої матері

22 жовтня 2023 08:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тоня Матвієнко закликала підтримати перейменування вулиці в Києві на честь свої матері
Співачки Ніна та Тоня Матвієнко. Фото: Instagram/tonya_matvienko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього місяця померла Герой України, співачка Ніна Матвієнко. А вже через три дні на сайті Київської міської ради  з’явилась петиція щодо перейменування однієї з вулиць столиці на честь легендарної артистки. Тільки зараз цю ініціативу публічно підтримала єдина донька Ніни Митрофанівни, Тоня Матвієнко.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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Автор петиції — киянин Данило Василинюк. За два тижні вона зібрала 945 голосів. Для того, щоб її розглянули потрібні 6000 підписів.

"Прошу перейменувати вулицю росіянина Лєскова на честь видатної співачки та акторки України Ніни Матвієнко. Ніна Митрофанівна заслужила на вулицю у самому центрі Києва", — йдеться в петиції. 

Тоня Матвієнко зробила репост петиції та залишила посилання у своїх соцмережах. Так співачка підтримала ініціативу киянина. 

Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко підтримала ініціативу. Скриншот: Фото: Instagram/tonya_matvienko

Про вулицю

Розташована в Печерському районі міста Києва. Пролягає від провулка Євгена Гуцала і Печерської площі до кінця забудови (поблизу бульвару Лесі Українки).

Вулиця виникла у 30–40-х роках 19 століття, мала назву Вели́ка Шияновська (від прізвища статського радника Миколи Семеновича Шиянова (1779–1847), власника кількох будинків на цій та сусідній вулиці).

Сучасна назва на честь російського письменника Миколи Лєскова (народився та помер при Російській імперії в 19 столітті) — з 1940 року, підтверджена 1944 року.

локація вулиці
Вулиця в Києві, яку пропонують перейменувати на честь Ніни Матвієнко. Скриншот: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, хто може успадкувати нерухомість та репертуар померлої Ніни Матвієнко. Також ми розповідали, як в столиці прощалися з Ніною Матвієнко.

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