Тоня Матвієнко показала зворушливе архівне відео про маму у сороковини після смерті

Тоня Матвієнко і Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сьогодні, 16-го листопада, минуло 40 днів після смерті народної артистки України Ніни Матвієнко. Донька співачки пригадала маму, опублікувавши зворушливі архівні відео.

Поділилася ними у своєму Instagram.

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Лети, моя Лебідко

Минулого місяця померла легендарна співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко. За два дні їй мало виповнитися 76 років.

Сьогодні сороковини після смерті співачки. У пам'ять про найріднішу людину, Тоня Матвієнко опублікувала архівні відео з мамою.

У сторіс співачка показала відео, на якому Ніна Митрофанівна стоїть і посміхається.

Скриншот зі сторіс instagram.com/tonya_matvienko

А у профілі з'явилося відео, на якому Ніна Матвієнко, під час відпочинку з родиною на морі, бігла по узбережжю за маленькою онукою Ніною, яку назвали на честь бабусі.

"Лети, моя Лебідко", —підписала Тоня зворушливе сімейне відео.

Нагадаємо, Мірзоян розповів, від чого померла Ніна Матвієнко.

Також ми писали, що Тоня Матвієнко закликала підтримати перейменування вулиці в Києві на честь свої матері.