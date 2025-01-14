Тоня Матвиенко улетела на отдых в ОАЭ - фото

Украинская певица Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Известная украинская певица Тоня Матвиенко вместе с восьмилетней дочкой Ниной от певца Арсена Мирзояна отправилась в отпуск в ОАЭ. Звезда показала, как проводит время заграницей.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Звезда поделилась кадрами с отдыха. Артистка вместе с дочкой прогулялась по побережью Индийского океана, посетила океанариум и зоопарк. Счастливая Нина позирует вместе с мамой на фоне экзотических рыб и розовых фламинго.

Тоня Матвиенко с дочкой Ниной. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с дочкой Ниной в зоопарке. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с дочкой Ниной в океанариуме. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко на отдыхе. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, ранее звезда показалась на отдыхе в Карпатах. Также мы рассказывали, почему мама певицы Тони Матвиенко была против их брака с Арсеном Мирзояном.