Тоня Матвиенко улетела на отдых в ОАЭ - фото

Тоня Матвиенко показалась на отдыхе с дочкой в Эмиратах
Известная украинская певица Тоня Матвиенко вместе с восьмилетней дочкой Ниной от певца Арсена Мирзояна отправилась в отпуск в ОАЭ. Звезда показала, как проводит время заграницей.
Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
Тоня Матвиенко проводит отпуск с дочкой
Звезда поделилась кадрами с отдыха. Артистка вместе с дочкой прогулялась по побережью Индийского океана, посетила океанариум и зоопарк. Счастливая Нина позирует вместе с мамой на фоне экзотических рыб и розовых фламинго.
Напомним, ранее звезда показалась на отдыхе в Карпатах. Также мы рассказывали, почему мама певицы Тони Матвиенко была против их брака с Арсеном Мирзояном.
Читайте Новини.LIVE!